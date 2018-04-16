Эксперты не исключают удорожания биткоина

Стоимость самой популярной криптовалюты биткоина (BTC) на предстоящей неделе, скорее всего, продолжит начавшийся ранее рост и достигнет 9 тысяч долларов, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

По итогам торгов воскресенья, 15 апреля, цена биткоина (BTC), по данным портала CoinMarketCap, выросла на 2,93% — до 8,275 тысячи долларов. На бирже Bitfinex криптовалюта увеличилась в цене на 2,97% — до 8,288 тысячи долларов, на GDAX — поднялась на 2,789%, до 8,305 тысячи долларов.

При этом в четверг, 12 апреля, стоимость криптовалюты впервые с 28 марта поднялась выше психологической отметки в 8 тысяч долларов.

Глобальные факторы

Столь резкий рост цены биткоина на минувшей неделе был вызван реакцией рынка на глобальные события. Одно из них — решение свыше 20 государств ЕС подписать декларацию о создании Европейского партнерства в сфере блокчейна. Участники проекта намерены обмениваться опытом и знаниями в технической и нормативной сфере, готовить запуск единых для ЕС приложений с использованием технологии распределенных реестров для государственного и частного секторов.

"Есть мнение, что взлет криптовалюты с 6,941 до 8,087 тысячи долларов спровоцировали новости о планах ЕС создать Европейское партнерство в сфере блокчейна. Новость могла стать спусковым крючком для покупок BTC, но в рынок покупатели стали заскакивать после пробоя сопротивления 7,05 тысячи долларов", — рассказал аналитик "Альпари" Владислав Антонов.

Францией и Не остался без внимания крипторынка удар по Сирии , осуществленный совместно США Великобританией . Страны утром 14 апреля нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия.

Стоимость биткоина росла на этом фоне, поскольку многие инвесторы уже начинают рассматривать биткоин как способ хеджирования рисков. Они считают, что в перспективе нескольких лет биткоин сможет доказать свою надежность и стать таким же безопасным активом, как золото.

Приближаясь к $9 тысячам

На текущей неделе эксперты ожидают скорее рост, чем снижение цены биткоина.

"На неделе ожидаем продолжения роста цен на крипторынке. При сохранении текущего уровня спроса это может помочь рынку в попытках развернуться. С точки зрения технического анализа, хорошим сигналом подтверждения смены тренда станет закрепление цены на уровне 9,3 тысячи долларов и выше", — рассказал главный аналитик Tokenbox и портфельный управляющий The Token Fund Игорь Доганов.

"После ралли выше 7,705 тысячи долларов в паре биткоин-доллар наметилась восходящая коррекция, которая может затянуться до конца этой недели. На неделю с 16 по 22 апреля, по оценкам "Альпари", можно рассматривать укрепление биткоина к доллару до диапазона 8,915-9,150 тысячи долларов", — считает Антонов.

Он также напомнил, что текущие торговые объемы очень низкие. "Поэтому пока цена торгуется ниже 8,5 тысячи долларов, она может в любой момент развернуться вниз. Ключевая зона поддержки находится на уровне 7,385 тысячи долларов", — добавил эксперт.

Положительный прогноз дает и профессор кафедры финансового менеджмента РЭУ имени Г. В. Плеханова Константин Ордов. "Похоже, что мы в начале восходящего тренда, где ближайшие цели в районе 8,5 тысячи долларов. С высокой вероятность мы притормозим у уровня 8,6-9 тысяч долларов, чтобы инвесторы в криптовалюту смогли перевести дыхание, а также придумать причины для очередного хайпа. Второй квартал последние два года был лучшим для крипты, и этот год пока не разочаровывает", — рассказал он.

Аналогичного мнения и аналитик eToro Михаил Мащенко

"В данный момент решается судьба биткоина: с середины прошлой недели котировки уперлись в уровень сопротивления 8,200 за монету, сформировав классический "бычий треугольник", и после нескольких попыток преодолеть эту отметку ушли выше. Кроме того, котировки наконец-то полноценно вышли за пределы медвежьего канала, сформированного еще в декабре прошлого года, а курсу сейчас открыт путь к отметкам 8,6-9 тысячи долларов", — считает он.

В то же время он предупредил, что новостной фон остается негативным: за последние пару дней японский регулятор остановил работу двух криптобирж, индийская Coinsecure заявила о хищении средств.