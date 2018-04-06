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США вынудили прибалтийские банки отказаться от работы с нерезидентами
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США вынудили прибалтийские банки отказаться от работы с нерезидентами 

Газета.Ru 1 час назад
Банки Эстонии, Латвии и Литвы перестанут вести дела с нерезидентами, потому что не могут себе позволить связанные с этим риски, заявил Эркки Раазуке, управляющий Luminor Group, объединением Nordea Bank AB and DNB Bank.
По его словам, речь в большинстве случаев идет о «механизме саморегуляции».
"Этот бизнес не выглядит стабильным и уже некоторое время таковым не является, — цитирует Раазуке Bloomberg. — Вопрос будет закрыт, когда доля нерезидентов сократится до 5% или меньше".
Ранее сообщалось, что третий по величине банк Латвии был закрыт после обвинений США в незаконных операциях, а глава Банка Латвии был ненадолго задержан по обвинению в коррупции.
Наблюдатели в связи с этим констатируют, что американцы переводят международные финансовые потоки на свою территорию. Посредников же в других странах «выключают» с помощью борьбы с оффшорами, понижения рейтингов и административного давления.
Вместе с этим эксперты отмечают, что часть финансовых потоков из Прибалтики ушла в белорусские кредитные учреждения. Россия (после 2014 года), Казахстан и Китай выступили учредителями собственных рейтинговых агентств, а банки этих стран отказываются от доллара. Таким образом, США, одерживая тактические успехи, в стратегическом плане могут оказаться в конечном счете проигравшей стороной.
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