США вынудили прибалтийские банки отказаться от работы с нерезидентами

Латвии и Банки Эстонии Литвы перестанут вести дела с нерезидентами, потому что не могут себе позволить связанные с этим риски, заявил Эркки Раазуке, управляющий Luminor Group, объединением Nordea Bank AB and DNB Bank.

По его словам, речь в большинстве случаев идет о «механизме саморегуляции».

"Этот бизнес не выглядит стабильным и уже некоторое время таковым не является, — цитирует Раазуке Bloomberg . — Вопрос будет закрыт, когда доля нерезидентов сократится до 5% или меньше".

Ранее сообщалось, что третий по величине банк Латвии был закрыт после обвинений США в незаконных операциях, а глава Банка Латвии был ненадолго задержан по обвинению в коррупции.

Наблюдатели в связи с этим констатируют, что американцы переводят международные финансовые потоки на свою территорию. Посредников же в других странах «выключают» с помощью борьбы с оффшорами, понижения рейтингов и административного давления.