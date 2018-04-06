Ростуризм отметил динамику снижения цен на авиаперевозку внутри страны

"Мы видим динамику снижения стоимости авиаперевозки внутри страны. Эта динамика есть и она выражена. Но мы должны в комплексе анализировать стоимость перевозки. Если существует тенденция к увеличению стоимости керосина, то нам нужно изыскивать новые возможности для снижения цен на перелеты", — сказал он журналистам после заседании первого национального конгресса путешественников и авиапассажиров в Общественной палате РФ

Одну из таких возможностей Сафонов видит в увеличении объемов субсидирования авиаперевозок внутри страны.

"Это механизм, который действует и пользуется популярностью. Я поддержал бы наших коллег с точки зрения рассмотрения возможности увеличения объемов такого субсидирования", — пояснил глава Ростуризма.

"Мне также кажется важным развитие конкуренции на рынке авиационных перевозок. Она растет. Если говорить о Крыме , то в этом году туда будут летать 18 авиационных компаний из 67 точек нашей страны. Опыт показывает, что наличие даже трех компаний, прилетающих в тот или иной регион, значительно снижает стоимость авиационной перевозки", — прокомментировал ситуацию чиновник.

Он также считает, что нужно расширять объемы чартерной авиационной перевозки, которая значительно дешевле регулярной — на 20-30%.

"Мне кажется, что было бы правильно рассмотреть возможность расширения географии чартерной перевозки по нашей стране. Нужно находить экономические механизмы снижения стоимости авиаперевозки", — резюмировал Сафонов.