Ещё
Ростуризм отметил динамику снижения цен на авиаперевозку внутри страны
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ростуризм отметил динамику снижения цен на авиаперевозку внутри страны 

РИА Новости 24 минуты назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов отметил выраженную динамику снижения цен на авиаперевозки внутри страны и призвал искать экономические механизмы дальнейшего совершенствования ценообразования.
"Мы видим динамику снижения стоимости авиаперевозки внутри страны. Эта динамика есть и она выражена. Но мы должны в комплексе анализировать стоимость перевозки. Если существует тенденция к увеличению стоимости керосина, то нам нужно изыскивать новые возможности для снижения цен на перелеты", — сказал он журналистам после заседании первого национального конгресса путешественников и авиапассажиров в Общественной палате РФ.
Одну из таких возможностей Сафонов видит в увеличении объемов субсидирования авиаперевозок внутри страны.
"Это механизм, который действует и пользуется популярностью. Я поддержал бы наших коллег с точки зрения рассмотрения возможности увеличения объемов такого субсидирования", — пояснил глава Ростуризма.
"Мне также кажется важным развитие конкуренции на рынке авиационных перевозок. Она растет. Если говорить о Крыме, то в этом году туда будут летать 18 авиационных компаний из 67 точек нашей страны. Опыт показывает, что наличие даже трех компаний, прилетающих в тот или иной регион, значительно снижает стоимость авиационной перевозки", — прокомментировал ситуацию чиновник.
Он также считает, что нужно расширять объемы чартерной авиационной перевозки, которая значительно дешевле регулярной — на 20-30%.
"Мне кажется, что было бы правильно рассмотреть возможность расширения географии чартерной перевозки по нашей стране. Нужно находить экономические механизмы снижения стоимости авиаперевозки", — резюмировал Сафонов.
РИА Новости: последние новости
Официальный курс евро на выходные и понедельник вырос до 70,71 рубля ЦБ оштрафовал Московскую биржу за нарушение законодательства Владельцев группы "Сумма" Магомедовых заподозрили в хищении 2,5 млрд рублей
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На Украине угрожают взорвать Крымский мост344
Москвичам посоветовали спрятаться в шкафах32
Малышева оправдалась за скандал с собаками615
Вдова Табакова прокомментировала назначение Машкова5
Макаревич рассказал о союзе Гитлера со Сталиным535
Видео
03:53
Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram
Интернет Компании
02:07
Москвичам посоветовали спрятаться в шкафах
Общество Новости Москвы
20:54
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ
Личный счет Общество
Трамп выкинул листок с речью во время выступления
В мире
00:36
Под Крымским мостом нашли античный клад
Наука Другое
01:00
На Украине угрожают взорвать Крымский мост
Украина В мире
00:48
Прохожие спасли собаку в Хабаровске
Происшествия
02:12
Запретить призыв в армию без повестки
Армия
Спасение парней из-под поезда попало на видео
Происшествия
00:45
Утешивший Зудину Машков заменил Табакова
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение