Ещё
Приглашаем жителей района Старое Крюково на «Тотальный диктант»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Приглашаем жителей района Старое Крюково на «Тотальный диктант» 

Управа района Старое Крюково 2 часа назад
Фото: Управа района Крюково
14 апреля на территории района Старое Крюково в ГБОУ «Школа №719» корп. 921А, как и по всей стране, пройдёт акция добровольной проверки грамотности «Тотальный диктант». Время проведения -16 апреля в 15.00.
Чтобы принять в нём участие, необходимо пройти предварительную регистрацию на сайте totaldict.ru. Количество мест ограничено. Акция начнется в 14:00.
Международная акция добровольной проверки грамотности «Тотальный диктант» проводится с 2004 года. Она была придумана студентами Новосибирского государственного университета и изначально проходила только в Новосибирске, но позднее распространилась по всей стране и даже за рубежом.
Как сообщает газета Старое Крюково, по инициативе молодых парламентариев столицы в этом году количество площадок в Москве и Зеленограде было значительно увеличено.
«Чтобы добиться рекордного написания диктантов жителями Москвы, мы организовали еще 120 площадок в «шаговой доступности», — сообщил председатель Молодежного парламента при Мосгордуме, руководитель МП района Старое Крюково Владимир Мохте.
Управа района Старое Крюково: последние новости
На Поклонной горе прошел парад кадетского движения Москвы Ученица школы из района Старое Крюково прошла отбор для участия в международной Модели ООН имени Виталия Чуркина Жители района Старое Крюково голосуют за лучших и худших дворников
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин уволил одиннадцать генералов262
В США заговорили об угрозе военным летчикам62
США ввели санкции против российских бизнесменов334
На Украине угрожают взорвать Крымский мост387
Малышева оправдалась за скандал с собаками648
Видео
03:53
Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram
Интернет Компании
02:07
Москвичам посоветовали спрятаться в шкафах
Общество Новости Москвы
01:02
Американский космоплан впервые преодолел звуковой барьер
Наука и техника Технологии
20:54
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ
Личный счет Общество
00:42
Путин рассказал об особенном коде россиян
Политика
06:39
У Дурова нашли британское гражданство
В мире
04:05
В РФ нашли секретную программу «Новичок»
В мире
02:40
Скрипаль пошел на поправку
Происшествия
Трамп выкинул листок с речью во время выступления
В мире
00:36
Под Крымским мостом нашли античный клад
Наука Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение