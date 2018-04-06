Приглашаем жителей района Старое Крюково на «Тотальный диктант»

14 апреля на территории района Старое Крюково в ГБОУ «Школа №719» корп. 921А, как и по всей стране, пройдёт акция добровольной проверки грамотности «Тотальный диктант». Время проведения -16 апреля в 15.00.

Чтобы принять в нём участие, необходимо пройти предварительную регистрацию на сайте totaldict.ru. Количество мест ограничено. Акция начнется в 14:00.

Международная акция добровольной проверки грамотности «Тотальный диктант» проводится с 2004 года. Она была придумана студентами Новосибирского государственного университета и изначально проходила только в Новосибирске , но позднее распространилась по всей стране и даже за рубежом.

Как сообщает газета Старое Крюково, по инициативе молодых парламентариев столицы в этом году количество площадок в Москве и Зеленограде было значительно увеличено.