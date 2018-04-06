Три мини-пузыря: какой из них станет большим?

Москва , 5 апреля — «Вести. Экономика» Финансовые кризисы, как правило, начинаются на периферии и постепенно достигают ядра всей системы. Вспомните ипотечный кризис 2007 года, который перерос в финансовый кризис 2007-2008 годов, а затем в мировой экономический кризис.

Нет никакой гарантии, что на этот раз будет та же динамика, но первый этап — взрыв пузырей на периферии — определенно наступил. Что характерно, в основном речь идет о кредитных пузырях и опять в США. Субстандартные автокредиты

Один из ярких признаков индустриальной экономики последних нескольких лет — готовность людей, которые в любом случае не могли бы себе этого позволить, покупать новые автомобили. Как отмечал Bloomberg , американские потребители, которые делали все возможное, чтобы купить или арендовать новый автомобиль, исчезали из автосалонов. Растущие процентные ставки и цены на новые автомобили выдавливают с рынка покупателей с неустойчивым кредитом и малым бюджетом. По данным JD Power, за первые 2 месяца этого года объемы продаж заемщикам с самым высоким рейтингом оставались неизменными, а продажи заемщикам с низким рейтингом упали на 9%. Согласно прогнозам аналитиков Bloomberg, автопроизводители могут сообщить о том, что продажи в марте снизились до самых низких уровней, поскольку ураган Харви практически разорил дилеров на побережье Техаса в августе.Westlake Financial Services специализируется на субстандартном кредитовании со времени своего основания в Лос-Анджелесе 30 лет назад. Субстандартные кредиты теперь составляют всего 55% от его портфеля, 5 лет назад эти показатели составляли 75%, отметил Дэвид Гофф, вице-президент компании. Ипотечное рефинансирование

Поскольку процентные ставки падали последние 30 лет, держатель ипотечного кредита мог проводить рефинансирование по более низкой ставке каждые 2-3 года, либо заработать наличные, либо снизить ежемесячные платежи. Это работало как сокращение налогов для домовладельцев и постоянный источник дохода с нулевым риском для банков. Но теперь, когда процентные ставки растут, легкая нажива закончилась. Рефинансирование составляет меньшую часть ипотечного бизнеса, чем в любое время за последние 20 лет, что создает проблему для кредиторов, которые уже опасаются, что более высокие процентные ставки и рост цен на жилье могут снизить активность покупок. В прошлом году 37% от объема ипотечного кредитования было вызвано рефинансированием, по данным отраслевой исследовательской группы Inside Mortgage Finance. Это стало самой малой долей с 1995 года, и ожидается, что объемы рефинансирования сократятся в этом году. В 2012 году рефинансирование составило 72%. Несмотря на то, что в 2011 году активность в области закупок росла в результате постфинансового кризиса, рост в 2017 году оказался недостаточным, чтобы компенсировать сокращение рефинансирования на $366 млрд В итоге общий ипотечный рынок упал примерно на 12%, до $1,8 трлн, согласно данным Inside Mortgage Finance. Более того, сейчас меньше домовладельцев имеют право на рефинансирование на фоне роста ставок. Количество заемщиков, которые могут получить выгоду от рефинансирования, сократилось примерно на 37% с конца прошлого года, согласно оценкам Black Knight Inс. При 2,67 млн потенциальных заемщиков эта группа остается самой маленькой с 2008 года. Криптовалюты

Биткоин совершил действительно эпичное путешествие от новинки до цифровой валюты, которая обрела психологическое доминирование на мировом уровне. Но это закончилось в 2017 году, биткоин упал более чем наполовину со своих максимумов. А капитализация рынка криптовалют сейчас меньше, чем капитализация биткоина год назад. Конечно, пока рано говорить о конце криптовалют. Они прошли через ряд крупных коррекций во время их появления. Биткоин проходит через муки медвежьего рынка, который начался вскоре после того как в декабре цена активов достигла чуть более $19 тыс.