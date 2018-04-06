Традиционная акция «Москва — город сирени» состоится в саду «Эрмитаж»

Волонтерская экологическая акция « Москва — город сирени» пройдет 21 апреля в Московском городском саду «Эрмитаж»

Добровольцы Центрального административного округа покрасят заборы, скамейки и очистят от мусора газоны, клумбы и тротуары. Кроме того, участники посадят 30 кустов сирени и саженцы липы.

Помимо жителей столицы, в посадке кустов примет участие префект ЦАО Владимир Говердовский и другие почетные гости.

В этот день в саду пройдет культурная программа. Для участников предусмотрены призы и подарки от партнеров акции.

Мероприятие начнется в 10.30. Прийти могут все желающие.