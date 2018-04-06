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Традиционная акция «Москва — город сирени» состоится в саду «Эрмитаж»
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Традиционная акция «Москва — город сирени» состоится в саду «Эрмитаж» 

Управа Таганского района города Москвы 1 час назад
Фото: Управа Таганского района города Москвы
Волонтерская экологическая акция «Москва — город сирени» пройдет 21 апреля в Московском городском саду «Эрмитаж».
Добровольцы Центрального административного округа покрасят заборы, скамейки и очистят от мусора газоны, клумбы и тротуары. Кроме того, участники посадят 30 кустов сирени и саженцы липы.
Помимо жителей столицы, в посадке кустов примет участие префект ЦАО Владимир Говердовский и другие почетные гости.
В этот день в саду пройдет культурная программа. Для участников предусмотрены призы и подарки от партнеров акции.
Мероприятие начнется в 10.30. Прийти могут все желающие.
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