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Китайских доноров спермы обяжут любить родину и партию
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Китайских доноров спермы обяжут любить родину и партию 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Доноры спермы в столице Китая Пекине должны поддерживать курс правящей Коммунистической партии. Такое уведомление выпустила одна из клиник, занимающаяся сбором семенной жидкости, передает South China Morning Post.
«Они должны любить свое отечество (…), лояльно относиться к задачам, которые ставит партия, быть порядочными, законопослушными, свободными от каких-либо политических предрассудков», — говорится в инструкции.
По сведениям издания, в списке критериев также указывается, что донором может стать лишь здоровый мужчина старше 20 лет, не страдающий облысением, дальтонизмом и не испытывающий проблем с лишним весом.
Донорам предстоит пройти несколько этапов проверки: вначале определят качество их спермы, а уже потом общее физическое состояние. Тем, кто пройдет первый этап, заплатят 200 юаней (32 доллара), после этого они получат еще 5,5 тысячи юаней (872 доллара).
Издание сообщает, что спрос на доноров спермы возрос после того, как с 1 января 2016 года в КНР вступил в силу закон, согласно которому китайская супружеская пара может иметь не одного, а двух детей. Из-за нехватки доноров некоторым семьям приходится ждать первого ЭКО около года.
Кампания по регулированию рождаемости в Китае, получившая название «Одна семья — один ребенок», проводилась с 1979 года. Ее целью было ограничение численности населения к 2000 году на уровне в 1,2 миллиарда человек. В ходе реализации в программу вносились коррективы. Поставленная задача была в основном выполнена: к 1 ноября 2000 года заданный уровень был превышен на 42,5 миллиона граждан. Стремление китайцев обязательно родить мальчика привело к гендерному дисбалансу: на данный момент мужчин в стране на 20 миллионов больше, чем женщин. К 2020 году этот разрыв достигнет 24 миллионов человек. Власти КНР пытаются при помощи различных мер стимулировать рождение девочек, но традиции побороть пока не удается.
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