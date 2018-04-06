На уборку мостов на омских трассах потратят почти 48 млн рублей 

Это следует из информации, размещённой на официальном портале госзакупок.
Сегодня, 6 апреля, ФКУ «Федеральное управление автодорог запустило электронный аукцион по определению организации, которая займётся уборкой мостов на трассах Р-402 Тюмень — Ялуторовск — Ишим — Омск, Р-254 „Иртыш“ и южном обходе Омска. Победителю аукциона также предстоит наносить разметку на мостах.
Отметим, что начальная стоимость контракта составляет 47, 7 млн рублей. С победителем торгов заключат контракт до 30 июня 2023 года.
Добавим, что итоги аукциона подведут 28 апреля 2018 года.