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На уборку мостов на омских трассах потратят почти 48 млн рублей
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На уборку мостов на омских трассах потратят почти 48 млн рублей 

АиФ-Омск 1 час назад
Фото: АиФ-Омск
Это следует из информации, размещённой на официальном портале госзакупок.
Сегодня, 6 апреля, ФКУ «Федеральное управление автодорог запустило электронный аукцион по определению организации, которая займётся уборкой мостов на трассах Р-402 Тюмень — Ялуторовск — Ишим — Омск, Р-254 „Иртыш“ и южном обходе Омска. Победителю аукциона также предстоит наносить разметку на мостах.
Отметим, что начальная стоимость контракта составляет 47, 7 млн рублей. С победителем торгов заключат контракт до 30 июня 2023 года.
Добавим, что итоги аукциона подведут 28 апреля 2018 года.
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