Индекс благосостояния РБК и Avito: топ-10 городов РФ

Москва , 6 апреля — «Вести. Экономика». Avito и РБК представили результаты расчета «индекса благосостояния» — сравнительного показателя стоимости жизни в 26 крупнейших городах России . Основой для исследования послужили объявления о продаже товаров и услуг на Avito. Ниже представляем 10 городов с самым высоким уровнем благосостояния. 1. Москва

Индекс благосостояния: 185Москва — крупнейший по численности населения город России и её субъект — 12 506 468 человек по состоянию на 2018 год, самый населённый из городов, полностью расположенных в Европе, входит в первую десятку городов мира по численности населения. Составители рейтинга отмечают, что в целом стоимость жизни выросла в 14 городах, снизилась — в 10. По итогам года стоимость жизни в столице выросла на 8 пунктов. 2. Санкт-Петербург

Индекс благосостояния: 152Санкт-Петербург — важнейший экономический, научный и культурный центр России, крупный транспортный узел. Исторический центр Санкт-Петербурга и связанные с ним комплексы памятников входят в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО ; это один из самых важных в стране центров туризма. Сильнее всего индекс стоимости жизни снизился в Воронеже (-6), Барнауле (-6) и Перми (-5), а максимальный рост отмечен в Санкт-Петербурге (+11) и Красноярске (+10). 3. Краснодар

Индекс благосостояния: 139Краснодар прибавил 7 пунктов за год. Краснодар — один из крупнейших экономических центров России. Краснодар является одним из самых динамично развивающихся городов России. 4. Красноярск

Индекс благосостояния: 120Сильнее всего индекс стоимости жизни снизился в Воронеже (-6), Барнауле (-6) и Перми (-5), а максимальный рост отмечен в Санкт-Петербурге (+11) и Красноярске (+10). Красноярск — крупный транспортно-логистический центр. Основные отрасли экономики — цветная металлургия, гидроэнергетика, космическая промышленность и другое машиностроение, химическая, деревообрабатывающая промышленность, образование. Крупный научно-образовательный и спортивный центр страны — в одном только Сибирском федеральном университете обучается свыше сорока тысяч студентов; всего в городе обучается более ста пятидесяти тысяч студентов. 5. Екатеринбург

Индекс благосостояния: 116Екатеринбург — четвёртый по численности населения (после Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска ) город в России. Екатеринбургская агломерация — четвёртая по величине агломерация России. Относится к числу трёх наиболее развитых постиндустриальных агломераций страны. За год индекс благосостояния Екатеринбурга вырос на 5 пунктов. 6. Ростов-на-Дону

Индекс благосостояния: 116Город является крупным административным, культурным, научно-образовательным, промышленным центром и важнейшим транспортным узлом Юга России. В 2018 году Ростов-на-Дону станет одним из городов, в которых будет проводиться чемпионат мира по футболу. За год индекс благосостояния Ростова-на-Дону снизился на 3 пункта. 7. Новосибирск

Индекс благосостояния: 115Новосибирск — третий по численности населения город России, имеет статус городского округа. Административный центр Сибирского федерального округа, Новосибирской области и входящего в её состав Новосибирского района; город является центром Новосибирской агломерации. Крупнейший торговый, деловой, культурный, промышленный, транспортный и научный центр Сибири. За год индекс благосостояния Новосибирска снизился на 1 пункт. 8. Иркутск

Индекс благосостояния: 112В двух городах — Иркутске и Омске — значение индекса осталось на уровне прошлого года. Иркутск — крупный научно-образовательный центр, в котором обучается свыше ста тысяч студентов. Среди отраслей промышленности — авиастроение, гидроэнергетика и производство продуктов питания. За год индекс благосостояния Иркутска не изменился. 9. Нижний Новгород

Индекс благосостояния: 109Нижний Новгород — важный экономический, промышленный, научно-образовательный и культурный центр России, крупнейший транспортный узел и административный центр Приволжского федерального округа. Является одним из главных направлений речного туризма в России. За год индекс благосостояния Нижнего Новгорода вырос на 3 пункта. 10. Казань

Индекс благосостояния: 109Казань — один из крупнейших религиозных, экономических, политических, научных, образовательных, культурных и спортивных центров России. Казанский кремль входит в число объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. За год индекс благосостояния Казани вырос на 5 пунктов.