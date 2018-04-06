Amazon выпустит пять сезонов сериала «Властелин колец»

В ноябре прошлого года студия Amazon в непростой борьбе с Netflix отвоевала за 250 миллионов долларов права на съемки сериала по мотивам вселенной Толкиена.

Сегодня стала известна более подробная информация о грядущем проекте. Во-первых, Amazon обязуется выпустить, как минимум, пять сезонов фэнтезийного шоу. Во-вторых, общая стоимость производства, включая кастинг, спецэффекты и постройку локаций, составит не менее 1 миллиарда долларов. И, наконец, по контракту студия должна приступить к работе над телевизионным Средиземьем в течение двух лет.