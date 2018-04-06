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Amazon выпустит пять сезонов сериала «Властелин колец»
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Amazon выпустит пять сезонов сериала «Властелин колец» 

Киноафиша 1 час назад
Фото: Киноафиша
В ноябре прошлого года студия Amazon в непростой борьбе с Netflix отвоевала за 250 миллионов долларов права на съемки сериала по мотивам вселенной Толкиена.
Сегодня стала известна более подробная информация о грядущем проекте. Во-первых, Amazon обязуется выпустить, как минимум, пять сезонов фэнтезийного шоу. Во-вторых, общая стоимость производства, включая кастинг, спецэффекты и постройку локаций, составит не менее 1 миллиарда долларов. И, наконец, по контракту студия должна приступить к работе над телевизионным Средиземьем в течение двух лет.
В настоящее время Питер Джексон не задействован в новом «Властелине колец», но все может измениться в любой момент. По слухам, адвокат режиссера уже наладил диалог между Джексоном и Amazon.
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