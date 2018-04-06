Цены на частные дома в Сан-Франциско достигли нового пика

По словам главного рыночного аналитика компании и автора отчета Патрика Карлайла, во втором квартале, скорее всего, город увидит новый рекорд, так как обычно цены в этом районе повышаются весной. Основная причина такого скачка — сильная нехватка предложения, сообщает Mansion Global.

Цены на квартиры в городе поднялись не так сильно за последние годы из-за роста предложения новостроек. Средняя стоимость апартаментов в первом квартале 2018 года — $1,2 млн, что на 4,6% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, но несколько ниже конца 2017 года.

Грядущее повышение ипотечных ставок не оказывает заметного влияния на потребительский спрос. Так же как и волатильность фондового рынка в последние недели. Но, по мнению Карлайла, возможно, еще слишком рано говорить о долгосрочных последствиях.