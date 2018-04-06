В апреле жители СВАО могут принять участие в акции здоровья «Проверь свое сердце» 

Жители СВАО могут проверить состояние своего сердца, проведя диагностику на современном Кардиовизоре. Традиционная медицинская акция «Проверь свое сердце» проводится с 5 по 30 апреля на ВДНХ.
Бесплатный прием пациентов в порядке живой очереди организован ежедневно с 10.00 до 18.00. Кабинет оборудован в строении № 452 ВДНХ (2 этаж). Предварительная запись не нужна. Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8 (495) 799-26-97.
Отметим, в прошлом году в рамках акции «Проверь свое сердце» бесплатное обследование прошли более 8 тыс. человек. Всего, начиная с 2008 года, когда акцию запустили в Москве, диагностику прошли свыше 160 тыс. москвичей.