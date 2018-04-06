В апреле жители СВАО могут принять участие в акции здоровья «Проверь свое сердце»

Жители СВАО могут проверить состояние своего сердца, проведя диагностику на современном Кардиовизоре. Традиционная медицинская акция «Проверь свое сердце» проводится с 5 по 30 апреля на ВДНХ.

Бесплатный прием пациентов в порядке живой очереди организован ежедневно с 10.00 до 18.00. Кабинет оборудован в строении № 452 ВДНХ (2 этаж). Предварительная запись не нужна. Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8 (495) 799-26-97.