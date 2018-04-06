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Ростов занял 6 строчку в рейтинге самых дорогих для жизни городов России
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Ростов занял 6 строчку в рейтинге самых дорогих для жизни городов России 

Деловое сообщество 41 минуту назад
Ростов-на-Дону занял 6 строчку в рейтинге самых дорогих для жизни городов России, который составили аналитики Avito и РБК. Рейтинг составлялся на основе данных о ценах на вторичном рынке товаров и услуг в наиболее популярных категориях.
«Индекс благосостояния» в Ростове стал ниже на три пункта за последний год, что означает относительное улучшение благосостояния жителей донской столицы по сравнению с другими городами. Тем не менее, Ростов остается выше средних показателей. Больше всего в городе растет цена на одежду, аудио— и видеотехнику, смартфоны, а вот на шкафы, комоды и холодильники стоимость падает. Больше всего, по данным указанного рейтинга, в Ростове-на-Дону зарабатывают в сфере строительства и высшего менеджемента, а также в банках.
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