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За первый квартал этого года в Китае отозваны 3,2 млн автомобилей
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За первый квартал этого года в Китае отозваны 3,2 млн автомобилей 

ИА Синьхуа 43 минуты назад
Пекин, 6 апреля /Синьхуа/ — За первый квартал этого года в Китае были отозваны около 3,2 млн автомобилей, более половины из которых являются автомобилями японских брендов, свидетельствуют официальные данные.
Лишь в феврале в стране было отозвано 2,5 млн автомобилей, что на 360,8 проц. больше, чем годом ранее.
51,2 процента всех отозванных автомобилей за первый квартал числятся японскими брендами.
В их числе — совместное предприятие китайского автопроизводителя «Дунфэн» и японского Nissan, отозвавшее наибольшее количество автомобилей. Причиной отзыва стали неисправные тормоза.
Дефект инфляторов подушек безопасности, произведенных японской компанией Takata, также стали одной из главных причин отзывов. -0-
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