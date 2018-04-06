За первый квартал этого года в Китае отозваны 3,2 млн автомобилей

Пекин, 6 апреля / Синьхуа / — За первый квартал этого года в Китае были отозваны около 3,2 млн автомобилей, более половины из которых являются автомобилями японских брендов, свидетельствуют официальные данные.

Лишь в феврале в стране было отозвано 2,5 млн автомобилей, что на 360,8 проц. больше, чем годом ранее.

51,2 процента всех отозванных автомобилей за первый квартал числятся японскими брендами.

В их числе — совместное предприятие китайского автопроизводителя «Дунфэн» и японского Nissan, отозвавшее наибольшее количество автомобилей. Причиной отзыва стали неисправные тормоза.

Дефект инфляторов подушек безопасности, произведенных японской компанией Takata, также стали одной из главных причин отзывов. -0-