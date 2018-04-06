Новак рассказал о поиске соинвестора для АЭС «Аккую»

"Нет, это не влияет, поскольку уже проинвестировано порядка 3 миллиардов долларов. То есть, выделено средств для реализации этого проекта. Это вполне достаточно, чтобы процесс шел, не останавливался, стройка шла", — ответил Новак на вопрос о том, может ли некая просрочка в поиске соинвесторов для проекта повлиять на сроки запуска АЭС.

"Аккую Нуклеар" в рамках контракта приняла на себя обязательство по проектированию, строительству, обслуживанию, эксплуатации и выводу из эксплуатации АЭС. По условиям российско-турецкого межправительственного соглашения, внешние инвесторы получат в этой компании 49%, у российской стороны останется не менее 51%.

В конце марта глава Росатома Алексей Лихачев говорил, что госкорпорация считает маловероятным заключение в 2018 году сделки по вхождению инвесторов в проект «Аккую», она может состояться в 2019 году. Ранее сообщалось, что Росатом продолжает переговоры с несколькими компаниями о вхождении в проект.

Церемония начала строительства энергоблока №1 АЭС «Аккую» состоялась во вторник. Проект АЭС включает четыре энергоблока с российскими реакторными установками ВВЭР-1200 поколения «3+», соответствующими самым высоким, так называемым «постфукусимским» стандартам безопасности. Мощность каждого энергоблока составит 1200 МВт. Стоимость проекта — порядка 20 миллиардов долларов. Пуск первого блока АЭС планируется в 2023 году, потом по блоку каждый год, напомнил Новак.