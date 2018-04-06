Новак рассказал о поиске соинвестора для АЭС «Аккую» 

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Просрочка в поиске соинвестора для проекта по строительству с участием России АЭС «Аккую» в Турции не повлияет на срок запуска этой атомной электростанции, инвестиции уже составляют 3 миллиарда долларов, этого достаточно, чтобы стройка шла, сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.
"Нет, это не влияет, поскольку уже проинвестировано порядка 3 миллиардов долларов. То есть, выделено средств для реализации этого проекта. Это вполне достаточно, чтобы процесс шел, не останавливался, стройка шла", — ответил Новак на вопрос о том, может ли некая просрочка в поиске соинвесторов для проекта повлиять на сроки запуска АЭС.
Российская сторона в 2010 году учредила в Турции проектную компанию «Аккую Нуклеар» (Akkuyu Nükleer Anonim Şirketi). По информации на сайте «Аккую Нуклеар», 74,915% акций компании принадлежит АО «Русатом Энерго Интернешнл», 21,948% — АО «Концерн Росэнергоатом», 2,267% — АО «Атомстройэкспорт», по 0,025% — «Атомтехэнерго» и «Атомэнергоремонту» (все входят в Росатом) и 0,82% — "Интер РАО".
"Аккую Нуклеар" в рамках контракта приняла на себя обязательство по проектированию, строительству, обслуживанию, эксплуатации и выводу из эксплуатации АЭС. По условиям российско-турецкого межправительственного соглашения, внешние инвесторы получат в этой компании 49%, у российской стороны останется не менее 51%.
В конце марта глава Росатома Алексей Лихачев говорил, что госкорпорация считает маловероятным заключение в 2018 году сделки по вхождению инвесторов в проект «Аккую», она может состояться в 2019 году. Ранее сообщалось, что Росатом продолжает переговоры с несколькими компаниями о вхождении в проект.
Церемония начала строительства энергоблока №1 АЭС «Аккую» состоялась во вторник. Проект АЭС включает четыре энергоблока с российскими реакторными установками ВВЭР-1200 поколения «3+», соответствующими самым высоким, так называемым «постфукусимским» стандартам безопасности. Мощность каждого энергоблока составит 1200 МВт. Стоимость проекта — порядка 20 миллиардов долларов. Пуск первого блока АЭС планируется в 2023 году, потом по блоку каждый год, напомнил Новак.