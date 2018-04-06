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Бумаги компаний РФ в Лондоне дешевеют
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Бумаги компаний РФ в Лондоне преимущественно дешевеют 

Прайм 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Бумаги российских компаний в пятницу торгуются на Лондонской фондовой бирже (LSE) преимущественно в "красной зоне", свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 11.22 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снижалась на 0,54%, до 5,51 доллара, "Лукойла" — на 0,82%, до 68,04 доллара, "Новатэка" — на 0,49%, до 141,3 доллара. Бумаги "Газпрома" дорожали на 0,52% — до 4,83 доллара, "Газпром нефти" — дешевели на 0,64%, до 27,02 доллара.
Стоимость бумаг ВТБ повышалась на 2,21%, до 2,08 доллара, Сбербанка — опускалась на 0,47%, до 19,11 доллара. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", снижались в цене на 0,23%, до 21,95 доллара.
Расписки "Норникеля" дешевели на 0,34%, до 18,38 доллара, "Северстали" — дорожали на 1,35%, до 15,36 доллара. Цена расписок НЛМК поднималась на 1,29% — до 25,95 доллара.
Бумаги "Магнита" дорожали на 0,09%, до 18,62 доллара, "Ленты" — на 0,69%, до 5,87 доллара. Цена расписок АФК "Система" снижалась на 0,36%, до 3,92 доллара.
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