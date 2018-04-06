Стоимость жилья и арендные ставки в Дубае снизились в начале 2018 года

По словам старшего консультанта Cavendish Maxwell Дхама Маннике, на уровень цен и арендных ставок будет продолжать влиять повышение предложения. К тому же, многим бизнес-экспатам предоставляются жилищные льготы, в связи с чем их аппетит к элитной недвижимости остается низким, сообщает N Business.

Рынок недвижимости ОАЭ замедлился в последние годы из-за трехлетнего падения цен на нефть, что вызвало сокращение рабочих мест, снижение покупательной способности, более вялый спрос. По прогнозам аналитиков, рынок будет продолжать смягчаться, хоть и медленнее, и достигнет нижнего предела в конце этого года.

Цены на жилую недвижимость за год снизились на 2% в первом квартале 2018 года, при этом арендная плата упала на 5% в некоторых областях. Для арендаторов это — хорошая новость, ведь Дубай входит в десятку самых дорогих городов по стоимости аренды элитной недвижимости.

На рынке продаж цены изменились в зависимости от района. В Jumeirah Beach Residence цены на жилье за год снизились на 2,5%, больше всего упав на квартиры, а на Jumeirah Islands зафиксировано падение на 3%, причем больше всего — в категории вилл.

Между тем, арендные ставки больше всего снизились в Business Bay, Discovery Gardens, International City, Al Furjan Villas, Springs и Jumeirah Golf Estates — везде на 5%. А в Springs и Al Furjan Villas арендные ставки на виллы упали еще больше. Предполагается, что стоимость аренды будет снижаться и во втором квартале 2018 года, особенно в местах с высоким предложением, а также вдали от центральных деловых районов и общественной инфраструктуры.

В течение первого квартала 2018 года в Дубае было сдано около 3800 жилых единиц, и, как и в 2017 году, на недвижимость на стадии строительства приходилось 61% от общего числа сделок.

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