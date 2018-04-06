Поучаствовать в акции «Бессмертный полк» можно будет виртуально

Жители Иркутской области смогут поучаствовать в акции «Бессмертный полк» виртуально. Об этом сообщает пресс-служба регионально министерства молодежной политики.

Организаторы акции в этом году реализовали в сети сайт-конструктор http://бессмертныйполк.онлайн при помощи которого можно создать обложку для соцсетей или аватарку в тематике «Бессмертного полка». Для этого достаточно выбрать нужный раздел и загрузить фотографию своего родственника или другого участника Великой Отечественной войны.

Напомним, акция-шетсвие «Бессмертный полк» проходит в городах России 9 мая. Участвовать в ней может любой желающий.