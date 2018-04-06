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Поучаствовать в акции «Бессмертный полк» можно будет виртуально
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Поучаствовать в акции «Бессмертный полк» можно будет виртуально 

АиФ Иркутск 1 час назад
Фото: АиФ Иркутск
Жители Иркутской области смогут поучаствовать в акции «Бессмертный полк» виртуально. Об этом сообщает пресс-служба регионально министерства молодежной политики.
Организаторы акции в этом году реализовали в сети сайт-конструктор http://бессмертныйполк.онлайн при помощи которого можно создать обложку для соцсетей или аватарку в тематике «Бессмертного полка». Для этого достаточно выбрать нужный раздел и загрузить фотографию своего родственника или другого участника Великой Отечественной войны.
Напомним, акция-шетсвие «Бессмертный полк» проходит в городах России 9 мая. Участвовать в ней может любой желающий.
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