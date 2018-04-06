Акции «Россетей» растут более чем на 5% на отчетности компании

Акции "Россетей" растут более чем на 5% после выхода позитивной отчетности по МСФО за 2017 год, свидетельствуют данные торгов.

К 10.48 мск бумаги росли в цене на 5,3%, ранее в пятницу они уже дорожали на 6,6% — до 0,8267 рубля. Индекс Мосбиржи при этом снижался на 0,4%.

Чистая прибыль "Россетей" по МСФО в 2017 году выросла почти на 40% по сравнению с 2016 годом и составила 137,1 миллиарда рублей. EBITDA увеличилась на 18,3%, до 313,7 миллиарда рублей. Консолидированная выручка группы "Россети" в 2017 году составила 948,3 миллиарда рублей, что на 5,3% больше показателя 2016 года.