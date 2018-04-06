Ещё
Акции «Россетей» растут более чем на 5%
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Акции «Россетей» растут более чем на 5% на отчетности компании 

Прайм 1 час назад
Фото: РИА Новости
Акции "Россетей" растут более чем на 5% после выхода позитивной отчетности по МСФО за 2017 год, свидетельствуют данные торгов.
К 10.48 мск бумаги росли в цене на 5,3%, ранее в пятницу они уже дорожали на 6,6% — до 0,8267 рубля. Индекс Мосбиржи при этом снижался на 0,4%.
Чистая прибыль "Россетей" по МСФО в 2017 году выросла почти на 40% по сравнению с 2016 годом и составила 137,1 миллиарда рублей. EBITDA увеличилась на 18,3%, до 313,7 миллиарда рублей. Консолидированная выручка группы "Россети" в 2017 году составила 948,3 миллиарда рублей, что на 5,3% больше показателя 2016 года.
Прайм: последние новости
Новые заявления Трампа о торговых пошлинах ударили по мировым фондовым рынкам Стоимость биткоина держится ниже отметки $7 тыс Бумаги компаний РФ в Лондоне преимущественно дешевеют
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ172
Пока вы спали: Россия готовит сенсацию к 9 мая296
Обзор зарубежных СМИ: Зачем Россия «торопит» Крымский мост27
Поплавская сорвала шоу на НТВ70
В Москву придет аномальное потепление13
Видео
03:53
Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram
Интернет Наука и техника
20:54
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ
Личный счет Общество
Трамп выкинул листок с речью во время выступления
В мире
00:48
Прохожие спасли собаку в Хабаровске
Происшествия
02:12
Запретить призыв в армию без повестки
Армия
Спасение парней из-под поезда попало на видео
Происшествия
00:45
Утешивший Зудину Машков заменил Табакова
Шоу-бизнес
00:45
Рыба-монстр с человеческими зубами
Общество
02:58
В Москву придет аномальное потепление
Общество Новости Москвы
03:15
Стала известна судьба домашних животных Скрипалей
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение