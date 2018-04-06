Биржи Европы снижаются на усилении опасений торговой войны между США и КНР

Основные европейские фондовые индексы снижаются в пятницу на фоне опасений обострения торговых отношений США Китая после поручения американского президента Дональда Трампа подумать о повышении пошлин для КНР на 100 миллиардов долларов, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 10.29 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 0,24% — до 7181,97 пункта, французский CAC 40 — на 0,41%, до 5255,13 пункта, немецкий DAX — на 0,54%, до 12238,76 пункта.

С пессимизмом восприняли инвесторы новости о том, что президент США Дональд Трамп поручил торговому представителю страны изучить возможность повышения пошлин на товары из Китая на 100 миллиардов долларов. При этом отмечается, что несмотря на эти действия, США по-прежнему готовы к дальнейшим дискуссиям. В начале апреля США приняли решение повысить действующие в отношении китайских товаров пошлины на 50 миллиардов долларов.

Глава отдела инвестиционных стратегий AMP Capital Investors Ltd. Шейн Оливер (Shane Oliver), мнение которого приводит агентство Ассошиэйтед Пресс , ожидает, что окончательно решение будет принято после переговоров между странами, и оно может быть гораздо мягче заявленных мер. "Однако переговоры могут занять не один месяц, и в этот период тема продолжит вызывать много шума, а финансовые рынки будут оставаться волатильными", — отметил эксперт.