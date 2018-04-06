Приглашаем крюковчан на «Тотальный диктант»

14 апреля на территории района Крюково в ГБОУ «Школа №2045» корп. 2011, как и по всей стране, пройдёт акция добровольной проверки грамотности «Тотальный диктант». Организатором выступает Молодёжная Палата района Крюково. Чтобы принять в нём участие, необходимо пройти предварительную регистрацию на сайте totaldict.ru. Количество мест ограничено. Акция начнется в 14:00.