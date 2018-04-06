Жителей столицы приглашают поучаствовать в экологической акции «Москва — город сирени»

Волонтерская экологическая акция « Москва — город сирени» стартует 21 апреля в саду Эрмитаж . Всех желающих ждут к 10:30.

В рамках акции запланировано посадить 30 кустов сирени и саженцы липы. Помимо этого, волонтеры приведут в порядок прилегающую территорию: уберут газоны, тротуары, приведут в порядок клумбы, покрасят скамейки и заборы.

Главная цель мероприятия — научить горожан правильной утилизации мусора и привить правильное отношение к окружающей среде.

Участниками акции станут префект Центрального административного округа Владимир Говердовский , молодежные общественные объединения, молодые семьи, люди с ограниченными физическими возможностями.

Организаторы развернут «полевую» кухню. Во время мероприятия запланирован концерт и интерактивные конкурсы.