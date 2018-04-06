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Жителей столицы приглашают поучаствовать в экологической акции «Москва — город сирени»
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Жителей столицы приглашают поучаствовать в экологической акции «Москва — город сирени» 

Управа района Якиманка 2 часа назад
Фото: Управа района Якиманка
Волонтерская экологическая акция «Москва — город сирени» стартует 21 апреля в саду Эрмитаж. Всех желающих ждут к 10:30.
В рамках акции запланировано посадить 30 кустов сирени и саженцы липы. Помимо этого, волонтеры приведут в порядок прилегающую территорию: уберут газоны, тротуары, приведут в порядок клумбы, покрасят скамейки и заборы.
Главная цель мероприятия — научить горожан правильной утилизации мусора и привить правильное отношение к окружающей среде.
Участниками акции станут префект Центрального административного округа Владимир Говердовский, молодежные общественные объединения, молодые семьи, люди с ограниченными физическими возможностями.
Организаторы развернут «полевую» кухню. Во время мероприятия запланирован концерт и интерактивные конкурсы.
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