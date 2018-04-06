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РЖД запускают новый бюджетный тариф на «Сапсанах»
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РЖД запускают новый бюджетный тариф на «Сапсанах» 

Собака 1 час назад
Фото: Собака
Российские железные дороги (РЖД) с 1 июля 2018 года вводят новый экономический класс обслуживания в высокоскоростных поездах «Сапсан».
Цена билета составит от 1,9 тыс. рублей, сообщает 5 апреля RNS. «С учетом применения коэффициентов динамического ценообразования, стоимость проезда в вагоне без услуг поезда „Сапсан“ между Москвой и Санкт-Петербургом, при условии оформления билета за 90 суток составит от 1,906 тыс. рублей», — отметили в РЖД.
Базовый класс обслуживания рассчитан только на один из вагонов «Сапсана» на 66 мест. В цену билета включается исключительно стоимость проезда: без учета сервисного сбора и дополнительных услуг.
По материалам «ДП» Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.
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