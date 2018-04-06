Ближайшая цель по UST’10 находится в диапазоне 2,85-2,90%, — Аналитики Росбанка

Стратеги Societe Generale находят данный расклад более чем закономерным, принимая во внимание постепенное улучшение экономической статистики и некоторую стабилизацию риск-аппетитов ( США ), а также шансы увидеть более четкие сигналы о нормализации процентной политики на ближайших заседаниях по ДКП (Европа).

Наши коллеги полагают, что направление как для американских, так и для европейских ставок на ближайшую перспективу останется наверх. В частности, ближайшая цель по UST’10 находится в диапазоне 2.85-2.90%, что представляет особенный интерес на фоне сегодняшней публикации мартовского отчета по рынку труда (15:30 мск).