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Ближайшая цель по UST’10 находится в диапазоне 2,85-2,90%, — Аналитики Росбанка
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Ближайшая цель по UST’10 находится в диапазоне 2,85-2,90%, — Аналитики Росбанка 

Прайм 41 минуту назад
Фото: Прайм
Стратеги Societe Generale находят данный расклад более чем закономерным, принимая во внимание постепенное улучшение экономической статистики и некоторую стабилизацию риск-аппетитов (США), а также шансы увидеть более четкие сигналы о нормализации процентной политики на ближайших заседаниях по ДКП (Европа).
Наши коллеги полагают, что направление как для американских, так и для европейских ставок на ближайшую перспективу останется наверх. В частности, ближайшая цель по UST’10 находится в диапазоне 2.85-2.90%, что представляет особенный интерес на фоне сегодняшней публикации мартовского отчета по рынку труда (15:30 мск).
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