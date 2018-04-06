Ещё
Экологическая акция пройдет в саду «Эрмитаж»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Экологическая акция пройдет в саду «Эрмитаж» 

Управа района Мещанский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Мещанский города Москвы
Волонтерская экологическая акция пройдет 21 апреля в Московском городском саду «Эрмитаж».
Эта весенняя акция уже стала традиционной. В Москве ее проводят с 2009 года.
Участники посадят 30 кустов сирени и саженцы липы. Кроме того, они уберут тротуары и покрасят скамейки. Волонтеры расскажут горожанам о правильной утилизации мусора и об ответственном отношении к окружающей среде.
Префект Центрального округа Москвы Владимир Говердовский примет участие в мероприятии. Он вместе с другими политиками, представителями сферы шоу-бизнеса и горожанами будет сажать кусты сирени.
Экологическая акция начнется в 10:30 по адресу: улица Каретный Ряд, дом 3.
Управа района Мещанский города Москвы: последние новости
Читатели оценят работу библиотеки для слепых Новые схемы метро появятся к Чемпионату мира по футболу – 2018 в Москве Фонари двойного назначения оформят в едином стиле
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Малышева оправдалась за скандал с собаками592
Обзор зарубежных СМИ: Зачем Россия «торопит» Крымский мост93
Макаревич рассказал о союзе Гитлера со Сталиным384
На Украине угрожают взорвать Крымский мост104
Поплавская сорвала шоу на НТВ98
Видео
03:53
Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram
Интернет Компании
02:07
Москвичам посоветовали спрятаться в шкафах
Общество Новости Москвы
20:54
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ
Личный счет Общество
Трамп выкинул листок с речью во время выступления
В мире
00:36
Под Крымским мостом нашли античный клад
Наука Другое
01:00
На Украине угрожают взорвать Крымский мост
Украина В мире
00:48
Прохожие спасли собаку в Хабаровске
Происшествия
02:12
Запретить призыв в армию без повестки
Армия
Спасение парней из-под поезда попало на видео
Происшествия
00:45
Утешивший Зудину Машков заменил Табакова
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение