Экологическая акция пройдет в саду «Эрмитаж»

Волонтерская экологическая акция пройдет 21 апреля в Московском городском саду «Эрмитаж»

Эта весенняя акция уже стала традиционной. В Москве ее проводят с 2009 года.

Участники посадят 30 кустов сирени и саженцы липы. Кроме того, они уберут тротуары и покрасят скамейки. Волонтеры расскажут горожанам о правильной утилизации мусора и об ответственном отношении к окружающей среде.

Префект Центрального округа Москвы Владимир Говердовский примет участие в мероприятии. Он вместе с другими политиками, представителями сферы шоу-бизнеса и горожанами будет сажать кусты сирени.

Экологическая акция начнется в 10:30 по адресу: улица Каретный Ряд, дом 3.