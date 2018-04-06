Жители Петрозаводска смогут проверить свое здоровье в ТЦ «Тетрис»

Пройти индивидуальное консультирования и обследования состояния здоровья подростков и взрослых можно сегодня, 6 апреля. Акция проходит при поддержке Минздрава Карелии , в преддверии «Всемирного дня здоровья».

Сегодня, 6 апреля с 16.00 до 19.00 ч. для жителей Петрозаводска и гостей в ТЦ «Тетрис» (ул. Мерецкова, д.11, 4 этаж) состоится акция, приуроченная к «Всемирному дню здоровья». Данное сообщение размещено на официальном сайте Роспотребнадзора по РК.

В рамках акции пройдут индивидуальные консультирования, обследования состояния здоровья подростков и взрослых, мастер-классы по программам «Ситти-Данс» и «Лёгкое дыхание».

Жители Петрозаводска также смогут получить индивидуальную консультацию терапевтов, пульмонолога, психолога и других специалистов по вопросам первичной профилактики хронических неинфекционных заболеваний, двигательной активности, профилактике заражения ВИЧ, отказа от курения и алкоголя, а также по методам преодоления стресса.

Можно будет пройти экспресс-диагностику здоровья: определить индекс массы тела, рост, вес, измерить внутриглазное давление, уровень холестерина и глюкозы в крови, пройти скрининг на ВИЧ, обследование на жироанализаторе, динамометре и смокелайзере, получить бесплатные буклеты и другие информационные материалы по коррекции факторов риска и здоровому образу жизни, поучаствовать в соцопросе.

Всемирный день здоровья — массовая акция, ориентированная на привлечение интереса людей к своему здоровью. В 2018 году этот день проходит под девизом «Здоровье для всех» и пропагандирует всеобщий охват услугами здравоохранения, что даёт возможность всем людям получать качественные услуги здравоохранения там и тогда, где и когда они в них нуждаются