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Жители Петрозаводска смогут проверить свое здоровье в ТЦ «Тетрис»
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Жители Петрозаводска смогут проверить свое здоровье в ТЦ «Тетрис» 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Пройти индивидуальное консультирования и обследования состояния здоровья подростков и взрослых можно сегодня, 6 апреля. Акция проходит при поддержке Минздрава Карелии, в преддверии «Всемирного дня здоровья».
Сегодня, 6 апреля с 16.00 до 19.00 ч. для жителей Петрозаводска и гостей в ТЦ «Тетрис» (ул. Мерецкова, д.11, 4 этаж) состоится акция, приуроченная к «Всемирному дню здоровья». Данное сообщение размещено на официальном сайте Роспотребнадзора по РК.
В рамках акции пройдут индивидуальные консультирования, обследования состояния здоровья подростков и взрослых, мастер-классы по программам «Ситти-Данс» и «Лёгкое дыхание».
Жители Петрозаводска также смогут получить индивидуальную консультацию терапевтов, пульмонолога, психолога и других специалистов по вопросам первичной профилактики хронических неинфекционных заболеваний, двигательной активности, профилактике заражения ВИЧ, отказа от курения и алкоголя, а также по методам преодоления стресса.
Можно будет пройти экспресс-диагностику здоровья: определить индекс массы тела, рост, вес, измерить внутриглазное давление, уровень холестерина и глюкозы в крови, пройти скрининг на ВИЧ, обследование на жироанализаторе, динамометре и смокелайзере, получить бесплатные буклеты и другие информационные материалы по коррекции факторов риска и здоровому образу жизни, поучаствовать в соцопросе.
Всемирный день здоровья — массовая акция, ориентированная на привлечение интереса людей к своему здоровью. В 2018 году этот день проходит под девизом «Здоровье для всех» и пропагандирует всеобщий охват услугами здравоохранения, что даёт возможность всем людям получать качественные услуги здравоохранения там и тогда, где и когда они в них нуждаются
По материалам: ptzgovorit.ru
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