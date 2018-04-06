США сделают России «подарок» за счет Ирана

Эксперты дают 70% на то, что США вернут санкции против иранской нефти. Это может поднять стоимость черного золота до 80 долларов за баррель.

Эксперты французского банка Societe Generale оценили в 70% вероятность того, что 12 мая США введут новые санкции в отношении иранской нефти. По их мнению, этот процесс займет 2 — 3 месяца, и в результате поставки нефти на мировой рынок сократятся на 500 тысяч баррелей в день.

Это намного меньше, чем в 2012 году, когда добыча и экспорт нефти из Ирана сократились на 1 — 1,2 миллиона баррелей в день, напоминает Forexpf.ru. И в данном вопросе Вашингтон вряд ли найдет поддержку в мировом сообществе, прогнозируют специалисты банка.

Ястребы налетают

Торпедировать атомную сделку с Ираном американский президент Дональд Трамп начал еще в ходе своей предвыборной кампании и в первый год своего «правления» неоднократно возвращался к данному вопросу. В январе он заявил, что США пока остаются в Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД) по иранской ядерной программе, но выйдут из него, если европейские страны не смогут «исправить чудовищные недостатки соглашения».

Германией и После этого начались переговоры между США и тройкой лидирующих европейских стран ( Великобританией Францией ) по данному вопросу. Собственно, 12 мая американский президент и должен объявить результаты дискуссии.

Ранее директор политического планирования Госдепартамента США Брайан Хук сообщил, что Трамп настаивает на заключении дополнительного соглашения к сделке. Однако европейский дипломат, работающий в Вашингтоне, рассказал РИА Новости , что Европа не собирается ни менять, ни дополнять ее. Эксперт по Ирану при Атлантическом совете Барбара Славин также дает 70% на то, что Трамп выйдет из соглашения, передает агентство.

Сам Евросоюз вряд ли будет вводить какие-то ограничения по отношению к Ирану, как это было в 2012 году, считает в Societe Generale. Эксперты банка предполагают, что Китай также не будет сотрудничать с США в данном вопросе.

«Смена советника американского президента и главы госдепартамента ввела в игру более ястребиные фигуры, а сторонники сохранения сделки с Ираном ушли со сцены, так что вероятность введения санкций растёт», — согласен с западными экспертами ведущий аналитик AMarkets Артем Деев.

Вице-президент «Золотого монетного дома» Алексей Вязовский в этом и вовсе не сомневается. Недаром нынешний советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон уже неоднократно делал жесткие заявления о том, что с Ираном нужно покончить, и даже получил прозвище «Бомбим Иран», напоминает эксперт.

Суета вокруг залива

Главную опасность составляют не сами санкции, а наращивание военного присутствия американцев в Персидском заливе, которое может воспоследовать (особенно если сделка все же будет сорвана, и Иран возобновить свои ядерные изыскания), и потенциальное возникновение масштабного вооруженного конфликта в регионе, считает Вязовский.

Саудовской Аравии. Каждый новый президент США начинает новую войну, поясняет он. Трамп стоит у власти уже второй год, но вероятного противника пока не заметно. Даже обострение конфликта с КНДР в итоге вылилось в мирные инициативы. И как раз Иран тут подходит наилучшим образом, позволяя и собственные амбиции Вашингтона удовлетворить, и политическим союзникам помочь — Израилю

Если атмосфера в Персидском заливе действительно накалится, это неминуемо отразится на нефтяных ценах, прогнозируют эксперты, потому что через него проходит 40% мирового нефтяного трафика. Котировки пойдут вверх. При этом для самих США, где растёт добыча сланцевой нефти, это будет только в радость.

Зато высокие цены на нефть ударят по Европе и Китаю, с которым американцы тоже затеяли торговую войну. Так что и тут получается дополнительный бонус: отличный способ надавить на Пекин.

«Если цены на нефть вырастут, значит, у Китая вырастут расходы на импорт. То есть, все очень продумано и долгосрочно, одним выстрелом несколько зайцев убивается», — говорит Вязовский.

Иран рублю не поможет

В последнее время Иран наращивает добычу, у него достаточно хорошая квота в ОПЕК и серьезные покупатели, поэтому рост цен на нефть может быть весьма существенным, предупреждают аналитики.

«Такие объёмы сокращения предложения приведут к сильному дефициту — нефть может преодолеть сопротивление на 73−75 долларов за баррель Brent и уйти выше, закрепившись в новом диапазоне», — прогнозирует Деев. «Если из Персидского залива танкеры перестанут ездить в Азию, мы увидим, может быть, и 80 долларов за бочку», — добавляет Вязовский.

Вместе с тем, он отмечает, что произойдет это не завтра. Ситуация вокруг Ирана будет обостряться постепенно и максимального накала может достигнуть примерно к осени. А в среднесрочной перспективе, напротив, более вероятно падение нефтяных котировок

Во-первых, закончился отопительный сезон. А во-вторых, ФРС повышает ставки, и все ждут скачка доллара к другим валютам, как развитых, так и развивающихся стран. А укрепление доллара традиционно приводит к снижению цен на сырье.

В любом случае, не стоит рассчитывать на значительное укрепление рубля. При росте стоимости нефти он, конечно, получит сильную поддержку, но одновременно будет нарастать риск аналогичных или похожих жёстких действий в отношении России , что в итоге сгладит укрепление рубля, полагает Деев. Хотя введение частичного эмбарго против России он считает маловероятным (по словам эксперта, это означает нефть по 93 доллара за баррель).