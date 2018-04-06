Названы 15 самых высокооплачиваемых профессий в финансах 

Распространенным стереотипом является утверждение, что работа в сфере финансов приносит больше дохода, чем в других сферах. Если это правда, то на каких позициях зарабатывают больше всего? Для ответа на этот вопрос издание запросило у LinkedIn данные по доходу представителей отрасли. Сервис анализировал данные пользователей, которые работают по таким направлениям, как банковское дело, рынок капитала, финансовые услуги, страхование, инвестиционный банкинг, управление инвестициями и венчурный бизнес.
В итоге LinkedIn представила список профессий с двумя показателями по зарплате: средний основной доход за год в долларах США и средний доход в год с учетом дополнительных компенсаций, бонусов и прочих вознаграждений.
Топ-15 самых высокооплачиваемых профессий в финансах:
Управляющий директор — $230 тысяч (базовая зарплата в год) и $375 тысяч (зарплата с учетом допвыплат)
Управляющий партнер — $200 тысяч и $230 тысяч
Инвестиционный менеджер — $150 тысяч и $235 тысяч
Казначей — $161 тысяча и $200 тысяч
Директор по аналитике — $155 тысяч и $192 тысячи
Директор департамента исследований — $143 тысячи и $190 тысяч
Налоговый директор — $155 тысяч и $187 тысяч
Директор финансового планирования и анализа — $150 тысяч и $180 тысяч
Персональный инвестиционный аналитик — $100 тысяч и $180 тысяч
Директор по управлению продуктами — $149 тысяч и $170 тысяч
Директор по управлению рисками — 150 тысяч и 169 тысяч
Директор инженерной службы — $168 тысяч и $168 тысяч
Финансовый разработчик ПО (программист) — $147 тысяч и $167 тысяч
Директор по разработке продуктов — $144 тысячи и $165 тысяч
Старший операционный директор — $150 тысяч и $165 тысяч