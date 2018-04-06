Названы 15 самых высокооплачиваемых профессий в финансах

Распространенным стереотипом является утверждение, что работа в сфере финансов приносит больше дохода, чем в других сферах. Если это правда, то на каких позициях зарабатывают больше всего? Для ответа на этот вопрос издание запросило у LinkedIn данные по доходу представителей отрасли. Сервис анализировал данные пользователей, которые работают по таким направлениям, как банковское дело, рынок капитала, финансовые услуги, страхование, инвестиционный банкинг, управление инвестициями и венчурный бизнес.

В итоге LinkedIn представила список профессий с двумя показателями по зарплате: средний основной доход за год в долларах США и средний доход в год с учетом дополнительных компенсаций, бонусов и прочих вознаграждений.

Топ-15 самых высокооплачиваемых профессий в финансах:

Управляющий директор — $230 тысяч (базовая зарплата в год) и $375 тысяч (зарплата с учетом допвыплат)

Управляющий партнер — $200 тысяч и $230 тысяч

Инвестиционный менеджер — $150 тысяч и $235 тысяч

Казначей — $161 тысяча и $200 тысяч

Директор по аналитике — $155 тысяч и $192 тысячи

Директор департамента исследований — $143 тысячи и $190 тысяч

Налоговый директор — $155 тысяч и $187 тысяч

Директор финансового планирования и анализа — $150 тысяч и $180 тысяч

Персональный инвестиционный аналитик — $100 тысяч и $180 тысяч

Директор по управлению продуктами — $149 тысяч и $170 тысяч

Директор по управлению рисками — 150 тысяч и 169 тысяч

Директор инженерной службы — $168 тысяч и $168 тысяч

Финансовый разработчик ПО (программист) — $147 тысяч и $167 тысяч

Директор по разработке продуктов — $144 тысячи и $165 тысяч

Старший операционный директор — $150 тысяч и $165 тысяч