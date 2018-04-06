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Johnson&Johnson наказали за канцерогенный асбест в детской присыпке
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Johnson&Johnson наказали за канцерогенный асбест в детской присыпке 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Суд Нью-Джерси обязал компанию Johnson&Johnson (J&J) и ее поставщика талька выплатить 37 млн долларов по обвинению в наличии асбеста в тальковой продукции, включая детскую присыпку Johnson's Baby Powder.
Как передает Reuters со ссылкой на решение суда, асбест в тальке может способствовать развитию рака, передает РИА «Новости».
Истец Стивен Ланцо заявил, что у него развилась злокачественная опухоль из-за вдыхания микрочастиц порошка во время регулярного использования тальковой продукции J&J с момента рождения в 1972 году. Суд длился два месяца и в результате признал J&J виновной, обязав выплатить компенсацию в размере 30 млн долларов истцу, а его жене — 7 млн долларов.
При этом 70% ущерба должна выплатить сама J&J, а остальные 30% поставщик талька — французская компания Imerys SA.
Сама J&J отрицает все обвинения и заявляет, что Johnson's Baby Powder не содержит асбеста и не вызывает рак. Напомним, суд города Литл-Рок штата Арканзас в 2012 году оштрафовал американскую компанию Johnson&Johnson за недобросовестное продвижение нейролептика Risperdal.
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