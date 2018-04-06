В Узбекистане увеличат зарплаты работникам вузов и НИИ

ДУШАНБЕ, 6 апр — Sputnik . В Узбекистане с 1 сентября будет значительно повышены базовые оклады профессорско-преподавательского состава 81 вуза и научных сотрудников 136 НИИ, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан со ссылкой на постановление главы государства.

В общей сложности повышение зарплат затронет свыше 38 тысяч сотрудников высших образовательных (28,1 тысячи человек) и научно-исследовательских (8 тысяч) учреждений, а также 1,9 тысяч докторантов.

Меньше всего зарплата вырастет у стажеров, а больше всего — у профессоров и главных научных сотрудники НИИ. Средний рост зарплаты составит 25%.

Всего на повышение окладов в сентябре-декабре 2018 года планируется выделить почти 73,8 миллиарда сумов, из которых 60,3 миллиарда направят в вузы, 11,3 миллиарда — в НИИ, а 2,2 миллиарда — институтам послевузовского образования.

Ранее сообщалось, что средняя зарплата жителей Ташкента привысит 300 долларов.

В 2017 году средний размер зарплаты в Ташкенте составлял 2 миллиона 718 тысяч сумов. В 2018 году планируется достичь отметки в 3 миллиона 96 тысяч сумов, свидетельствуют данные основных показателей социально-экономического развития города Ташкента в 2012-2017 годах и планах развития на 2018 год.