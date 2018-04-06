Пасхальные куличи, овощи и яйца по сниженным ценам — в супермаркетах края

Как сообщили в департаменте лицензирования и торговли Приморья, в супермаркетах«Самбери» в апреле проводится сразу несколько акций, позволяющих покупателям совершать выгодные покупки.

«Например, до 30 апреля в рамках акции «Товар месяца» можно приобрести охлажденную говядину, огурцы, помидоры и киви. С 5 по 11 апреля действуют акции «Свежее предложение» и «На старт! Внимание! Март!», позволяющие приобрести товары со скидкой до 50%», — отметили в ведомстве.

Торговая сеть «Реми» в период проведения акции «Витамины в Реми», с 6 по 18 апреля, снижает цены на мандарины и помидоры.

«Также в рамках социальной программы «Город для людей» с 5 по 18 апреля максимально снижены цены на различные продовольственные товары», — добавили специалисты.

В супермаркетах «Фреш 25» в рамках программы «Социальная цена» до 30 апреля можно приобрести ряд товаров с минимальными торговыми надбавками.

Кроме того, в торговых сетях проходят праздничные акции «Светлая Пасха». В период ее проведения куличи, крашенные яйца и пасхальные наборы продаются по доступным ценам.

Напомним, ранее врио Губернатора Приморья Андрей Тарасенко на встрече с представителями торговых сетей заявил, что социальный набор продуктов для малообеспеченных слоев населения должен быть представлен во всех магазинах.

«Реклама социального набора должна быть в магазине на виду. Такую продукцию покупатель должен видеть на прилавке», — подчеркнул врио Губернатора.

Отметим, по поручению главы региона в крае создан Общественный совет по координации деятельности местных производителей, переработчиков и продавцов пищевой продукции под руководством вице-губернатора Валентина Дубинина . Одним из первых результатов деятельности совета стало расширение в крае перечня социально значимых продуктов питания, к которым применяются минимальные торговые надбавки.