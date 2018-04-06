Ещё
Пасхальные куличи, овощи и яйца по сниженным ценам — в супермаркетах края
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пасхальные куличи, овощи и яйца по сниженным ценам — в супермаркетах края 

АиФ-Владивосток 50 минут назад
Фото: АиФ-Владивосток
Как сообщили в департаменте лицензирования и торговли Приморья, в супермаркетах«Самбери» в апреле проводится сразу несколько акций, позволяющих покупателям совершать выгодные покупки.
«Например, до 30 апреля в рамках акции «Товар месяца» можно приобрести охлажденную говядину, огурцы, помидоры и киви. С 5 по 11 апреля действуют акции «Свежее предложение» и «На старт! Внимание! Март!», позволяющие приобрести товары со скидкой до 50%», — отметили в ведомстве.
Торговая сеть «Реми» в период проведения акции «Витамины в Реми», с 6 по 18 апреля, снижает цены на мандарины и помидоры.
«Также в рамках социальной программы «Город для людей» с 5 по 18 апреля максимально снижены цены на различные продовольственные товары», — добавили специалисты.
В супермаркетах «Фреш 25» в рамках программы «Социальная цена» до 30 апреля можно приобрести ряд товаров с минимальными торговыми надбавками.
Кроме того, в торговых сетях проходят праздничные акции «Светлая Пасха». В период ее проведения куличи, крашенные яйца и пасхальные наборы продаются по доступным ценам.
Напомним, ранее врио Губернатора Приморья Андрей Тарасенко на встрече с представителями торговых сетей заявил, что социальный набор продуктов для малообеспеченных слоев населения должен быть представлен во всех магазинах.
«Реклама социального набора должна быть в магазине на виду. Такую продукцию покупатель должен видеть на прилавке», — подчеркнул врио Губернатора.
Отметим, по поручению главы региона в крае создан Общественный совет по координации деятельности местных производителей, переработчиков и продавцов пищевой продукции под руководством вице-губернатора Валентина Дубинина. Одним из первых результатов деятельности совета стало расширение в крае перечня социально значимых продуктов питания, к которым применяются минимальные торговые надбавки.
Напомним, в этом году в своем ежегодном Послании Федеральному Собранию Президент РФ Владимир Путин заявил, что необходимо повысить обеспеченность страны мясом, молоком и овощами.
АиФ-Владивосток: последние новости
Приморье присоединяется к всероссийской акции «Будь здоров» Крест на курорте: в Хасанском районе - выборы и борьба против угольной пыли Андрей Тарасенко проведет рабочий день в Уссурийске
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Генерал назвал итог возможной войны России и США111
Найдены домашние животные Скрипалей33
Утешивший Зудину Машков заменил Табакова3
Трамп удваивает ставки в торговой войне с Китаем2
Небензя зачитал в ООН отрывок из «Алисы в стране чудес»17
Видео
Спасение парней из-под поезда попало на видео
Происшествия
Маленький певец из магазина набирает популярность
Интернет
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
01:11
На журналистов напал «Александр Сергеевич Пушкин»
Происшествия
02:40
Племянница Скрипаля поговорила с его дочерью
В мире Происшествия
00:56
В Ставропольском крае упал вертолет
Происшествия Войска
00:44
Самый страшный розыгрыш
Общество
01:14
Разыграли сами себя
Общество
00:36
Раскрыто содержание звонка солистки The Cranberries
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение