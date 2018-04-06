Форекс — Курс NZD/USD снизился во время азиатских торгов

Новозеландский доллар снизился против доллара США в четверг.

На момент публикации данного материала NZD/USD торгуется на уровне 0,7260, потеряв 0,22%.

Мы полагаем, что поддержка теперь находится на отметке 0,7195, минимуме вторника, а сопротивлением, вероятно, выступит уровень 0,7323 — максимум сегодняшних торгов.

Между тем новозеландский доллар вырос против австралийского доллара и снизился против евро. Пара AUD/NZD, потеряв 0,03%, достигла уровня 1,0558, а EUR/NZD, поднявшись на 0,33%, достигла отметки 1,6875.