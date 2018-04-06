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Синьцзян выделил 1,1 млрд юаней на финансирование сельского дошкольного образования
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Синьцзян выделил 1,1 млрд юаней на финансирование сельского дошкольного образования 

ИА Синьхуа 1 час назад
Урумчи, 5 апреля /Синьхуа/ — Финансовые структуры в Синьцзян-Уйгурском АР /Северо-Западный Китай/ выделили 1,1 млрд юаней /около 174 млн долларов США/ на финансирование дошкольного образования в сельских районах на этот год.
Начиная с октября 2016 года расходы на образование во всех общественных детских садах сельских районов Синьцзяна оплачиваются местными властями.
Ежегодно на одного ребенка выделяется 2800 юаней /444 долларов США/. Эта сумма идет на оплату питания, книг, собственно образовательных программ и отопления. Также средства выделяются на ремонт детских садов.
В равной мере существуют и иные программы поддержки сельского дошкольного образования. —0—
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