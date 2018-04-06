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Трамп отреагировал на обвинения чиновника в конфликте интересов
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Трамп отреагировал на обвинения чиновника в конфликте интересов 

РИА Новости 56 минут назад
ВАШИНГТОН, 6 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что «изучает» обвинения против главы Агентства США по охране окружающей среды Скотта Прюитта, которого СМИ заподозрили в конфликте интересов.
При этом глава государства заявил, что Прюитт «проделал фантастическую работу» в своем ведомстве. Слова Трампа с борта номер один передали журналисты президентского пула.
Президент также опроверг, что намерен назначить Прюитта генеральным прокурором вместо Джеффа Сешнса, с которым у Трампа неоднократно возникали конфликты.
Телеканал АВС сообщил ранее, что Прюитт в 2017 году снял квартиру у жены Стивена Харта, зарегистрированного при Агентстве по окружающей среде лоббиста. Стоимость квартиры составила 1,5 тысячи долларов в месяц, что ниже средней арендной платы в Вашингтоне — за аналогичную квартиру в этом районе просят около 4 тысяч долларов в месяц и более.
Позже ведомство Прюитта распространило итоги внутреннего расследования, согласно которым чиновник не нарушил правил, сняв квартиру по цене ниже рыночной. В документе цена примерно в 50 долларов в день была названа вполне адекватной.
Лоббист Харт сообщил ранее агентству Ассошиэйтед Пресс, что пересекался с Прюиттом, когда они оба работали в Оклахоме, но не поддерживал с ним постоянных контактов. Харт работает в лоббистской фирме, которая представляет в правительстве США таких гигантов энергоиндустрии, как Exxon Mobil.
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