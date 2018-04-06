Трамп отреагировал на обвинения чиновника в конфликте интересов

При этом глава государства заявил, что Прюитт «проделал фантастическую работу» в своем ведомстве. Слова Трампа с борта номер один передали журналисты президентского пула.

Президент также опроверг, что намерен назначить Прюитта генеральным прокурором вместо Джеффа Сешнса , с которым у Трампа неоднократно возникали конфликты.

Телеканал АВС сообщил ранее, что Прюитт в 2017 году снял квартиру у жены Стивена Харта , зарегистрированного при Агентстве по окружающей среде лоббиста. Стоимость квартиры составила 1,5 тысячи долларов в месяц, что ниже средней арендной платы в Вашингтоне — за аналогичную квартиру в этом районе просят около 4 тысяч долларов в месяц и более.

Позже ведомство Прюитта распространило итоги внутреннего расследования, согласно которым чиновник не нарушил правил, сняв квартиру по цене ниже рыночной. В документе цена примерно в 50 долларов в день была названа вполне адекватной.