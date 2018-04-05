Посол прогнозирует рост товарооборота России и Мексики до $2,5 млрд

"В 2017 году он составил 1,7 миллиарда долларов, а в 2018 году, судя по поступательному развитию, достигнет свыше 2,5 миллиарда долларов", — заявил Малаян на пресс-конференции в Мехико.

По его словам, резко возрос объем закупок Россией сельскохозяйственной продукции в Мексике (в части овощей и фруктов, которые не растут в России), Мексика в свою очередь увеличила закупки российского зерна. Российский "Лукойл" выиграл право на два нефтяных участка в рамках проходящих в Мексике тендеров.

Говоря о двусторонних отношениях, посол отметил их хороший уровень. «Мы ждем визита в Москву главы сената Мексики. Надеюсь, что в апреле здесь будет официальная делегация Госдумы , а в конце апреля пройдут Дни Москвы (в рамках традиционной „Ярмарки культур“), — заметил Малаян.

Также во время чемпионата мира по футболу в Москве, рядом с Красной площадью, будет развернут огромный павильон Мексики.

»Выборы — выборами, строительство стен — отдельно, ваши отношения с соседями — тоже, но отношения России и Мексики — это число «пи», это постоянная величина, и она будет такой все время", — отметил посол.