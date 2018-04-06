Цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июне уменьшились на 0,78% — до $67,80 за баррель.

Майские фьючерсы на нефть WTI снизились на 0,80%, составив $63,03 за баррель.