В Северодвинске с молотка пустили экс-военный городок

В четверг, 5 апреля, с открытого аукциона продан бывший военный городок «Вега», расположенный под Северодвинском недалеко от деревни Большая Кудьма.

— При проведении процедуры торгов стоимость лота может дойти до цены отсечения и составить 50 процентов от стартовой, после чего начинается аукцион с повышением на установленный шаг, — отметила председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Татьяна Терновая.

Имущественный комплекс был разделён на два лота. Первый состоял из земельного участка площадью 8 тысяч 229 квадратных метров и здания общей площадью около 140 квадратных метров с начальной ценой в 729 тысяч 422 рубля. В результате торги остановились на отметке, превышающей 2 миллиона рублей. Таким образом, после вычета НДС в местный бюджет будет перечислен 1 миллион 759 тысяч рублей.

Второй лот представлял собой комплекс муниципального имущества на четырёх земельных участках. Цена отсечения составила 6 миллионов 219 тысяч рублей, а по итогам торгов после вычета НДС городская казна пополнится более чем на 7 миллионов, уточнили в пресс-службе администрации Северодвинска.