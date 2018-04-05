20 полезных штук с AliExpress. Бумеранг?

Бумеранг?Провели очередной забег по виртуальным прилавкам AliExpress. Нашли самое полезное и интересное, чтобы вы не тратили свое время, а заказывали прямо сейчас.

Как извлечь максимум из этой подборки?

Во-первых, рекомендуем всегда находить настоящие цены. Все знают, что на AliExpress есть недобросовестные продавцы, а с помощью расширения для браузера можно легко проверить динамику цен на конкретный товар и обезопасить себя таким образом от «липовых» скидок.

Во-вторых, получать кэшбэк с каждого товара из списка ниже. Например, приобрел штуку с AliExpress — вернул часть денег на карту или мобильный счет.

Для этого нужно зарегистрироваться в сервисе Letyshops и покупать с кэшбэком в любом из 1000 магазинов-партнеров.

Letyshops сотрудничают с множеством популярных магазинов и сайтов: AliExpress, Booking.com, Билайн М.видео , Связной, Media Markt и другие. Они платят сервису комиссию за каждого приведенного клиента, и её большую часть Лети возвращает вам в виде кэшбэка.

Просто регистрируйся и зарабатывай на своих покупках.

1. 4K экшн-камера

Доступная камера со съемкой в 4K, может снимать 120 кадров в секунду с разрешением 720p. Есть Wi-Fi для связи со смартфоном. Аквабокс и крепления в комплекте.

Цена: от 2 316 руб., купить с кэшбеком

2. VR-гарнитура Xiaomi

Второе поколение гарнитуры для смартфонов и фаблетов.

Цена: от 776 руб., купить с кэшбеком

3. Бумеранг

Знаменитое австралийское оружие можно использовать в качестве тренажера на открытом воздухе или элемента декора.

Цена: от 1 292 руб., купить с кэшбеком

Стоп: посмотри это видео распаковки с AliExpress

Мы не просто так делаем эти подборки. Многое действительно заказываем.

Смотрите, вот Наташа и Аркадий. Каждый заказал на Ali немного хлама на 1000 рублей. Чей окажется лучше и что именно приехало?

Смотрите сами:

Ссылки на все эти товары найдёте в описании ролика. Не забудьте подписаться на наш канал iPhones TV — планируем делать такие распаковки регулярно.

4. Чехол для пульта

Пригодится тем, у кого протерся родной пакетик.

Цена: 81 руб., купить с кэшбеком

5. Ложка для мороженого

Самый удобный дозатор для любимого лакомства.

Цена: 138 руб., купить с кэшбеком

6. Плед-сумка

Подойдет для вылазок на природу или походов в ближайший парк.

Цена: 689 руб., купить с кэшбеком

7. Водонепроницаемые чехлы

В них можно уберечь смартфон, планшет, документы или деньги от попадания воды.

Цена: 286 руб., купить с кэшбеком

8. Увеличительные очки

Отличная штука для тех, кто весь день работает с мелкими деталями.

Цена: 515 руб., купить с кэшбеком

9. Спортивная бутылка

Литровая емкость для тренировок с удобным клапаном.

Цена: от 465 руб., купить с кэшбеком

10. 3D-ручка

Одна из самых доступных моделей на рынке. Подойдет для начинающих творцов.

Цена: 1 188 руб., купить с кэшбеком

11. Диодная лента

Подойдет для подсветки за телевизионной панелью или монитором, можно установить под шкафом или тумбой.

Цена: от 201 руб., купить с кэшбеком

12. Лазерный пирометр

Прибор для бесконтактного измерения температуры предметов и поверхности.

Цена: 488 руб., купить с кэшбеком

13. Светящаяся в темноте краска

Краска для создания стильных образов для вечеринок и праздников.

Цена: 626 руб., купить с кэшбеком

14. Подставка для ножей

Универсальная подставка для нескольких ножей разной формы.

Цена: 1 264 руб., купить с кэшбеком

15. Автомобильный пылесос

Компактный пылесос с большим количеством насадок. Работает от прикуривателя.

Цена: от 1 063 руб., купить с кэшбеком

16. Щетка для собак

Доставит радость домашнему питомцу и лишнюю шерсть соберет.

Цена: 264 руб., купить с кэшбеком

17. Сумка для гаджетов

Отлично подойдет для переноски смартфонов, внешних аккумуляторов и документов.

Цена: 992 руб., купить с кэшбеком

18. Органайзер для белья и одежды

Пригодится, чтобы навести порядок дома.

Цена: от 169 руб., купить с кэшбеком

19. Часы-колонка

Компактный наручный гаджет для воспроизведения музыки со смартфона без проводов. Пригодится для занятий спортом, прогулок или езды на велосипеде.

Цена: от 776 руб., купить с кэшбеком

20. Бритва для путешествий

Компактная дорожная бритва заряжается от USB или Power Bank.

Цена: 419 руб., купить с кэшбеком

P. S. Как искать недобросовестных продавцов на AliExpress

1. Устанавливаем расширение Letyshops и находим товар.

2. Если продавец не повышал цену, увидите такую пометку:

3. Если продавец поднял ценник перед распродажей, расширение это покажет:

Не дайте себя обмануть. Удачных покупок!

Тсс: есть еще три секретных товара. Найдете их в нашем Telegram.