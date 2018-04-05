20 полезных штук с AliExpress. Бумеранг? 

Бумеранг?Провели очередной забег по виртуальным прилавкам AliExpress. Нашли самое полезное и интересное, чтобы вы не тратили свое время, а заказывали прямо сейчас.
Как извлечь максимум из этой подборки?
Во-первых, рекомендуем всегда находить настоящие цены. Все знают, что на AliExpress есть недобросовестные продавцы, а с помощью расширения для браузера можно легко проверить динамику цен на конкретный товар и обезопасить себя таким образом от «липовых» скидок.
Во-вторых, получать кэшбэк с каждого товара из списка ниже. Например, приобрел штуку с AliExpress — вернул часть денег на карту или мобильный счет.
Для этого нужно зарегистрироваться в сервисе Letyshops и покупать с кэшбэком в любом из 1000 магазинов-партнеров.
Letyshops сотрудничают с множеством популярных магазинов и сайтов: AliExpress, Booking.com, Билайн, М.видео, Связной, Media Markt и другие. Они платят сервису комиссию за каждого приведенного клиента, и её большую часть Лети возвращает вам в виде кэшбэка.
Просто регистрируйся и зарабатывай на своих покупках.
1. 4K экшн-камера
Доступная камера со съемкой в 4K, может снимать 120 кадров в секунду с разрешением 720p. Есть Wi-Fi для связи со смартфоном. Аквабокс и крепления в комплекте.
Цена: от 2 316 руб., купить с кэшбеком
2. VR-гарнитура Xiaomi
Второе поколение гарнитуры для смартфонов и фаблетов.
Цена: от 776 руб., купить с кэшбеком
3. Бумеранг
Знаменитое австралийское оружие можно использовать в качестве тренажера на открытом воздухе или элемента декора.
Цена: от 1 292 руб., купить с кэшбеком
Стоп: посмотри это видео распаковки с AliExpress
Мы не просто так делаем эти подборки. Многое действительно заказываем.
Смотрите, вот Наташа и Аркадий. Каждый заказал на Ali немного хлама на 1000 рублей. Чей окажется лучше и что именно приехало?
Смотрите сами:
Ссылки на все эти товары найдёте в описании ролика. Не забудьте подписаться на наш канал iPhones TV — планируем делать такие распаковки регулярно.
4. Чехол для пульта
Пригодится тем, у кого протерся родной пакетик.
Цена: 81 руб., купить с кэшбеком
5. Ложка для мороженого
Самый удобный дозатор для любимого лакомства.
Цена: 138 руб., купить с кэшбеком
6. Плед-сумка
Подойдет для вылазок на природу или походов в ближайший парк.
Цена: 689 руб., купить с кэшбеком
7. Водонепроницаемые чехлы
В них можно уберечь смартфон, планшет, документы или деньги от попадания воды.
Цена: 286 руб., купить с кэшбеком
8. Увеличительные очки
Отличная штука для тех, кто весь день работает с мелкими деталями.
Цена: 515 руб., купить с кэшбеком
9. Спортивная бутылка
Литровая емкость для тренировок с удобным клапаном.
Цена: от 465 руб., купить с кэшбеком
10. 3D-ручка
Одна из самых доступных моделей на рынке. Подойдет для начинающих творцов.
Цена: 1 188 руб., купить с кэшбеком
11. Диодная лента
Подойдет для подсветки за телевизионной панелью или монитором, можно установить под шкафом или тумбой.
Цена: от 201 руб., купить с кэшбеком
12. Лазерный пирометр
Прибор для бесконтактного измерения температуры предметов и поверхности.
Цена: 488 руб., купить с кэшбеком
13. Светящаяся в темноте краска
Краска для создания стильных образов для вечеринок и праздников.
Цена: 626 руб., купить с кэшбеком
14. Подставка для ножей
Универсальная подставка для нескольких ножей разной формы.
Цена: 1 264 руб., купить с кэшбеком
15. Автомобильный пылесос
Компактный пылесос с большим количеством насадок. Работает от прикуривателя.
Цена: от 1 063 руб., купить с кэшбеком
16. Щетка для собак
Доставит радость домашнему питомцу и лишнюю шерсть соберет.
Цена: 264 руб., купить с кэшбеком
17. Сумка для гаджетов
Отлично подойдет для переноски смартфонов, внешних аккумуляторов и документов.
Цена: 992 руб., купить с кэшбеком
18. Органайзер для белья и одежды
Пригодится, чтобы навести порядок дома.
Цена: от 169 руб., купить с кэшбеком
19. Часы-колонка
Компактный наручный гаджет для воспроизведения музыки со смартфона без проводов. Пригодится для занятий спортом, прогулок или езды на велосипеде.
Цена: от 776 руб., купить с кэшбеком
20. Бритва для путешествий
Компактная дорожная бритва заряжается от USB или Power Bank.
Цена: 419 руб., купить с кэшбеком
P. S. Как искать недобросовестных продавцов на AliExpress
1. Устанавливаем расширение Letyshops и находим товар.
2. Если продавец не повышал цену, увидите такую пометку:
3. Если продавец поднял ценник перед распродажей, расширение это покажет:
Не дайте себя обмануть. Удачных покупок!
Тсс: есть еще три секретных товара. Найдете их в нашем Telegram.