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В Челябинске за последний год заметно выросла стоимость жизни
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В Челябинске за последний год заметно выросла стоимость жизни 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Уровень цен в Челябинске повысился относительно 2017 года и оказался выше среднего по России — об этом сообщается в совместном исследовании Avito и РБК.
Эксперты РБК и Avito представили результаты расчетов «индекса благосостояния» — сравнительного показателя стоимости жизни в 26 крупнейших городах России. По итогам года значение индекса в Челябинске составило 103 пункта, что на 3 пункта выше среднего показателя по городам-участникам исследования.
Отметим, что «индекс благосостояния» показывает, как отличаются цены на одни и те же товары и услуги в разных городах: чем выше значение индекса, тем выше стоимость жизни. Основой для исследования послужили объявления о продаже товаров и услуг на Avito. Расчет произведен по 31-й товарной категории.
Добавим, что в целом стоимость жизни выросла в 14 городах, снизилась — в 10. Топ дорогих городов, как и годом ранее, возглавили Москва, Санкт-Петербург и Краснодар, а самые недорогие города — Ульяновск и Оренбург.
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