В Челябинске за последний год заметно выросла стоимость жизни

Уровень цен в Челябинске повысился относительно 2017 года и оказался выше среднего по России — об этом сообщается в совместном исследовании Avito и РБК.

Эксперты РБК и Avito представили результаты расчетов «индекса благосостояния» — сравнительного показателя стоимости жизни в 26 крупнейших городах России. По итогам года значение индекса в Челябинске составило 103 пункта, что на 3 пункта выше среднего показателя по городам-участникам исследования.

Отметим, что «индекс благосостояния» показывает, как отличаются цены на одни и те же товары и услуги в разных городах: чем выше значение индекса, тем выше стоимость жизни. Основой для исследования послужили объявления о продаже товаров и услуг на Avito. Расчет произведен по 31-й товарной категории.