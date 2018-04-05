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Акция «Спасибо за верность, потомки!»
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Акция «Спасибо за верность, потомки!» 

На Западе Москвы 1 час назад
Фото: На Западе Москвы
В Музее Победы состоялась общественно-патриотическая акция «Спасибо за верность, потомки!». Она была посвящена 47-летию фильма «Офицеры». В мероприятие приняли участие актеры Василий Лановой и Александр Воеводин.
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