ViaVan заменит Uber на улицах Лондона 

В связи с тем, что компания Uber приостанавливает предоставление некоторых услуг в Лондоне, ей на замену приходит специальный сервис от ViaVan. Новая услуга будет доступна в первой и второй транспортных зонах Лондона. Главное её преимущество — низкая стоимость, которая сделает совместные поездки доступным абсолютно для каждого. Поездки из и в зону 1 будут относительно недорогими — всего 4 доллара США. По предварительным данным, предприятие ViaVan выберет определенные пункты, находящиеся поблизости друг к другу, в которых пассажиры смогут высадиться.
Премьера данного сервиса состоялась в Амстердаме в прошлом месяце. В дополнение к очень низкой стоимости, компания предоставит пассажирам достойные условия. Подобные совместные поездки позволят жителям городов добраться к необходимым местам, причем если у человека не настолько ограниченное время, что необходимо использовать только частный автомобиль, воспользовавшись услугами ViaVan — он сможет достигнуть места назначения за минимальную стоимость и с высоким уровнем комфорта.