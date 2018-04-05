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Большинство жителей Китая предпочитают путешествовать самостоятельно
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Большинство жителей Китая предпочитают путешествовать самостоятельно 

Свободная пресса 36 минут назад
Порядка 80 процентов китайцев предпочитают самостоятельно планировать путешествия, нежели отправляться в групповые поездки, организованные туроператорами. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного газетой China Youth Daily.
Согласно исследованию, 86 процентов опрошенных признались, что любят путешествовать. При этом подавляющее большинство жителей Поднебесной отдают предпочтение самостоятельным поездкам, так как могут планировать вояж, исходя из личного графика. Любители самостоятельного туризма признались, что предпочитают совершать турпоездки на автотранспорте.
Ранее сообщалось, что власти Китая рассматривают возможность снизить стоимость входных билетов в большинство туристических объектов страны.
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