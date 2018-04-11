Более 7 тыс. деревьев высадят в Рузском городском округе 12 мая

Более семи тысяч саженцев посадят в Рузском городском округе 12 мая в рамках акции «Лес Победы», говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

«В этот раз в рамках акции «Лес Победы» высадим более семи тысяч деревьев — большинство из них на центральной площадке акции в районе деревни Костино. Кроме того, традиционно акция пройдет и в наших населенных пунктах», — рассказал глава Рузского городского округа Максим Тарханов

Он отметил, что работа по посадке леса в Рузском городском округе проходит регулярно, однако наиболее массовые акции проходят два раза в год — это «Наш лес. Посади свое дерево» и «Лес Победы».

«Нам важно привлекать для участия в них как можно больше местных жителей, поскольку это помогает не только сажать новый лес, но и прививать любовь к природе, особенно у подрастающего поколения», — сказал он.

Тарханов напомнил, что по итогам 2017 года в округе высажено более 50 тысяч саженцев, ежегодно количество высаженных деревьев увеличивается.