Более 7 тыс. деревьев высадят в рамках акции «Лес Победы» в Рузском округе

Свыше 7 тыс. саженцев деревьев будет посажено в рамках акции «Лес Победы» в Рузском районе Московской области , сообщает пресс-служба администрации городского округа.

«Работа по посадке леса в Рузском городском округе проходит регулярно, однако наиболее массовые акции проходят два раза в год, это «Наш лес. Посади свое дерево» и «Лес Победы». Нам важно привлекать для участия в них как можно больше местных жителей, поскольку это помогает не только сажать новый лес, но и прививать любовь к природе, особенно у подрастающего поколения. В этот раз в рамках акции «Лес Победы» высадим более 7 тыс. деревьев — большинство из них на центральной площадке акции в районе дер. Костино. Кроме того, традиционно акция пройдет и в наших населенных пунктах», — приводятся в сообщении слова главы округа Максима Тарханова

Он напомнил, что по итогам 2017 г. в округе было высажено более 50 тыс. саженцев, ежегодно количество высаженных деревьев увеличивается.