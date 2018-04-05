Фондовый рынок США открылся ростом

Американский фондовый рынок открылся ростом, об этом свидетельствуют данные торгов.

Индекс Dow Jones увеличился на 0,79% и составил 24 455,33 пункта.

Индекс S&P 500 вырос на 0,49% и составил 2657,55 пункта.

Индекс электронной биржи NASDAQ поднялся на 0,32% и составил 7064,90 пункта.

Ранее сообщалось, что фондовый рынок России открылся ростом.

Индекс Московской биржи увеличился на 0,7% и составил 2282 пункта.

Индекс РТС вырос на 0,6%, до 1248 пункта.

Мировые цены на нефть утром в четверг росли.

Стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднималась на 0,5%, до $68,36 за баррель.

Цена майских фьючерсов на нефть марки WTI росла на 0,46%, до $63,66 за баррель.