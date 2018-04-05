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Фондовый рынок США открылся ростом
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Фондовый рынок США открылся ростом 

Газета.Ru 45 минут назад
Фото: depositphotos.com
Американский фондовый рынок открылся ростом, об этом свидетельствуют данные торгов.
Индекс Dow Jones увеличился на 0,79% и составил 24 455,33 пункта.
Индекс S&P 500 вырос на 0,49% и составил 2657,55 пункта.
Индекс электронной биржи NASDAQ поднялся на 0,32% и составил 7064,90 пункта.
Ранее сообщалось, что фондовый рынок России открылся ростом.
Индекс Московской биржи увеличился на 0,7% и составил 2282 пункта.
Индекс РТС вырос на 0,6%, до 1248 пункта.
Мировые цены на нефть утром в четверг росли.
Стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднималась на 0,5%, до $68,36 за баррель.
Цена майских фьючерсов на нефть марки WTI росла на 0,46%, до $63,66 за баррель.
По сообщению Минэнерго США, коммерческие запасы нефти страны (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 30 марта, снизились на 4,6 млн баррелей, или на 1,1% — до 425,3 млн баррелей.
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