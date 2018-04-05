Совокупный контейнерооборот 110 крупнейших портов мира вырос в 2017 году на 6,1%

По мнению аналитиков, рост объемов связан с оживлением мировой торговли и ростом экономики. Снижение оборота было отмечено только в 12 портах из 110. Наиболее значительно сократился трафик через итальянский порт Джойя Тауро — минус 12,4%. На 11,3% снизил объемы порт Дамман в Саудовской Аравии , на 9% — Порт-Кланг в Малайзии Десятка лидеров не претерпела изменений, однако темпы роста сильно варьировались — от 1,6 до 14,1%. Шанхай остался на первом месте, увеличив объемы на 8,3%, до 40,2 млн TEU. Сингапур на втором месте перевалил 33,6 млн TEU, что на 8,9% больше, чем годом ранее. Шэньчжэнь занял третье место с оборотом 25,2 млн TEU (+5,1%). Порт Нинбо на четвертом месте показал наилучшую динамику прироста — плюс 14,1%, до 24,6 млн TEU. Гонконгу , занимающему пятую строчку рейтинга, удалось добиться увеличения объемов перевалки после сокращения по итогам 2015–2016 гг. — плюс 4,8%. В целом среди 110 портов, вошедших в рейтинг, наибольший рост объемов был зафиксирован в панамском порту Кристобаль (+65,2%), второй по динамике — порт Чжухай, Китай (+37,3%).