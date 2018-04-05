Первый российский пункт обмена биткоинов оказался рекламным агентством

Солнечным апрельским днём в Москве , близ Курского вокзала, состоялось знаменательное событие: между ларьками с табаком и шаурмой открылся первый российский пункт обмена биткоина.

Без шума и пыли

«Криптоларёк», как его уже успели окрестить, выглядит вполне презентабельно: светлая комнатка, новая мебель и дорогие компьютеры, улыбчивые менеджеры в фирменных атласных галстуках и кулер с водой. Открыт он был 3 апреля. На одной из стен вывешены сведения о регистрации фирмы, откуда мы узнаём её официальное название — ООО «Ева Спейс». Рядом висит распечатанный на принтере Закон №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путём, и финансированию терроризма».

Заходим, садимся напротив менеджера Андрея и честно признаёмся, что мы журналисты. Похоже, наших коллег с момента открытия в этом офисе побывало больше, чем клиентов, желающих обналичить биткоины. Но Андрей утверждает, что без работы не сидит, люди интересуются их услугами. Без начальства давать интервью он не согласен — только консультацию в рамках «общения с клиентом». Так мы узнаём, что криптообменник, по сути, просто посредник для людей, которые хотят перевести биткоины в рубли, но опасаются делать это самостоятельно.

Контора предоставляет две услуги: превращение рублей в биткоины и биткоинов в рубли. Работает всё это через международную интернет-платформу Blockchain.info, на которой, в общем-то, можно вполне самостоятельно создать криптокошелёк. При совершении любой операции фирма заключает с клиентом договор и взимает 15 процентов комиссии (так указано в образце договора). К слову, в брошюрах, которые лежат на столе менеджера, говорится о 10-процентной комиссии.

Использование биткоина в различных сделках не запрещено в России , так как цифровые валюты пока вообще не регулируются отечественными законами. Это отмечал в комментарии СМИ представитель компании Алексей Иванов . «Все наши действия подпадают под Гражданский кодекс и никак не запрещены. По законодательству, мы работаем в соответствии с нормами по обменным пунктам», — цитирует его РИА «Новости»

А мы после экскурсии в первый российский криптообменник решили проверить сведения о нём на сайте Федеральной налоговой службы . Выясняется, что «Ева Спейс» был зарегистрирован в Москве по улице Шухова 28 февраля 2018 года. Учредителем и генеральным директором числится Екатерина Михайлина. Уставной капитал — 50 тысяч рублей. Но самое интересное находим в графе «Сведения об основной экономической деятельности»: оказывается, по документам криптообменник — это… рекламное агентство.

Впрочем, по данным из открытых источников, Екатерина Михайлина является учредителем ещё нескольких микропредприятий, одно из которых — «Сален Плюс» — тоже было зарегистрировано 28 февраля на улице Шухова, правда, в другом доме. Занимается эта фирма целым спектром различных услуг, в том числе разработкой ПО и консультациями в области компьютерных технологий. Это уже больше подходит к тем услугам, которые предоставляет криптообменник, но о «Сален Плюс» в его офисе не было никаких упоминаний. Что ж, может, начальство просто перепутало бумаги…

Законы «на низком старте»

Государственной Думе к новостям о появлении «первого российского криптообменника» отнеслись скептически. Вообще, довольно рискованно что-то делать в сфере, которая ещё не отрегулирована законом, заметил в комментарии « Парламентской газете » первый заместитель председателя Комитета палаты по финансовому рынку Игорь Дивинский . «Потому что потом граждане приходят к государству и говорят: „Вот, у меня проблемы, помогите“. Но до тех пор, пока государство не отрегулировало вопрос, оно не сможет вам помочь», — пояснил депутат.

Биткоин и прочие криптовалюты должны получить правовой статус в России к 1 июля 2018 года — такой дедлайн обозначил законодателям президент Владимир Путин . В Госдуму 20 марта уже был внесён законопроект «О цифровых финансовых активах», который касается всего, что связано с криптовалютами. По сути, это первый законопроект, который раскрывает понятия и даёт направление для дальнейшего развития, пояснил Игорь Дивинский, также участвовавший в его разработке.

Согласно документу, криптовалюты не будут признаны платёжным средством, а точнее, государство не берёт на себя ответственность по таким транзакциям. Также в законопроекте предусмотрена возможность обмена биткоинов и других цифровых денег на реальные рубли или иностранную валюту в российских банках. Впрочем, судьба этого положения пока не ясна, так как Министерство финансов Центральный Банк заняли разные позиции: регулятор против официальных сделок с криптоденьгами, Минфин же отстаивает их легализацию.

Один из авторов законопроекта, глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков — на стороне министерства: так как купля-продажа криптовалют уже существует, её лучше узаконить, чтобы оградить граждан от мошенников, полагает он. «Мы настаиваем на том, что криптовалюта и токен являются имуществом, а также определяем ключевые различия между ними», — добавил депутат.

Новое явление в мире финансов вскоре затронет и Гражданский кодекс: 26 марта в Думу был внесён законопроект о цифровом праве. Документ должен закрепить в законодательстве базовые положения, которые лягут в основу регулирования новых объектов экономических отношений (токенов, криптовалют и пр.). Авторы проекта — группа депутатов во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным