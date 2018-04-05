Япония движется к легализации ICO 

Поддерживаемая государством исследовательская группа при токийском Университете Тама представила руководящие принципы для регулирования и легализации в Японии сферы первичных предложений монет (ICO), сообщает Bloomberg. В соответствующем документе изложены базовые требования к идентификации инвесторов, мерам противодействия отмыванию денег, отслеживанию прогресса реализации проектов, защите держателей ценных бумаг и долговых обязательств. Агентство по финансовым услугам Японии рассмотрит предложение, а через несколько лет оно может обрести статус закона. Также отмечается, что эмитенты токенов должны полностью раскрывать информацию о распределении привлеченных средств и прибыли, а также о состоянии активов и обязательств. Примечательно, что в документе нет четкого определения ICO-токенов в качестве ценных бумаг. В документе описываются принципы предоставления гарантий, например принципы отслеживания прогресса согласно white paper и определения влияния на потенциальных инвесторов. Кроме того, в документе закрепляются определенные принципы трейдинга, идентификации клиентов, минимальные требования для листинга на биржах и запрет на инсайдерскую торговлю. В исследовательскую группу вошли член Либерально-демократической партии Японии Такуйя Хираи, глава крупнейшей в стране биржи bitFlyer Юзо Кано, а также представители финансовых групп Mitsubishi UFJ, Mitsui и Mizuho. Исследовательская группа предлагает вышеперечисленные принципы в качестве минимальных мер, которые должны быть приняты. А для того чтобы обеспечить безопасность ICO для эмитентов и инвесторов и принятия этих практик в обществе, могут потребоваться более детальные правила. Хотя авторы документа признают, что «в существующих условиях разработать единую классификацию для всех ICO может быть довольно проблематично, поскольку некоторые типы таких кампаний могут быть упущены из вида», они предлагают выделять 3 типа ICO: тип венчурных компаний, тип экосистем, в которых принимают участие несколько корпораций и правительственных ведомств, и тип крупных компаний для высокорисковых проектов. В документе токены, распространяемые через ICO, напрямую называются ценными бумагами. Аналогичной позиции придерживается Комиссия по ценным бумагам и биржам США. Исследователь Кенджи Марашима отмечает: «ICO представляют собой революционную технологию, поэтому, если мы сможем принять подобающие принципы и правила, они могут стать новым способом привлечения финансирования». Первичные размещения монет появились как способ привлечения финансирования для блокчейн-стартапов, которые, по данным Coinschedule, с начала прошлого года привлекли $8,8 млрд Но из-за дефицита отчетности и регуляторного надзора многие проекты провалились, поскольку многие просто не выполняют обещания, данные своим клиентам. Но это не отбило интереса инвесторов, которым движут краткосрочные спекулянты, которые могут продать свои токены на биржах.