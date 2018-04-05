В Бабушкинском проходит акция «Поможем подготовиться к школьному балу»

На базе Центра социальной помощи семье и детям «Диалог» Бабушкинского района открылся пункт сбора нарядов в рамках акции «Поможем подготовиться к школьному балу».

Все желающие могут принести костюмы для юношей и выпускные платья для девушек из малообеспеченных семей, чтобы одиннадцатиклассники смогли почувствовать себя уверенно на одном из главных праздников в своей жизни.

Пункт сбора нарядов будет работать до 30 апреля с 9.00 до 17.00 по адресу: улица Руднева, дом 9. Телефон: 8 (495) 471-01-48. (ск)