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УФАС оштрафовало ООО «АВИСТА» на 4,6 млн рублей за участие в картеле
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УФАС оштрафовало ООО «АВИСТА» на 4,6 млн рублей за участие в картеле 

РИАМО 57 минут назад
Фото: РИАМО
За участие в картельном сговоре на торгах ООО «АВИСТА» оштрафовано на сумму 4,6 миллиона рублей, сообщается на сайте управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области.
«Московским областным УФАС в отношении ООО «АВИСТА» вынесено постановление о наложении штрафа по делу об административном правонарушении в части заключения устного картельного соглашения, реализация которого привела к поддержанию цен на электронных аукционах, на сумму 4,62 миллиона рублей», — говорится в сообщении.
Ранее в отношении ООО «Фобус» и ООО «АВИСТА» было возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства в части заключения устного картельного соглашения на электронных торгах, проводимых управлением по обеспечению деятельности противопожарно-спасательной службы Московской области на поставку и монтаж аэродромного оборудования и на поставку аэродромного топливозаправщика.
ООО «Фобус» и ООО «АВИСТА» признали нарушившими пункт 2 части 1 статьи 11 федерального закона «О защите конкуренции».
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