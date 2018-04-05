УФАС оштрафовало ООО «АВИСТА» на 4,6 млн рублей за участие в картеле

За участие в картельном сговоре на торгах ООО «АВИСТА» оштрафовано на сумму 4,6 миллиона рублей, сообщается на сайте управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области. «Московским областным УФАС в отношении ООО «АВИСТА» вынесено постановление о наложении штрафа по делу об административном правонарушении в части заключения устного картельного соглашения, реализация которого привела к поддержанию цен на электронных аукционах, на сумму 4,62 миллиона рублей», — говорится в сообщении. Ранее в отношении ООО «Фобус» и ООО «АВИСТА» было возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства в части заключения устного картельного соглашения на электронных торгах, проводимых управлением по обеспечению деятельности противопожарно-спасательной службы Московской области на поставку и монтаж аэродромного оборудования и на поставку аэродромного топливозаправщика. ООО «Фобус» и ООО «АВИСТА» признали нарушившими пункт 2 части 1 статьи 11 федерального закона «О защите конкуренции».